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Selin Şekerci, aşk iddialarına yanıt verdi

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Selin Şekerci, aşk iddialarına yanıt verdi
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04 Temmuz 2021 - 9:48
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Selin Şekerci, kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri doğruladı. Şekerci, “Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda” diyerek, birlikteliğini ilan etti

Geçtiğimiz günlerde Selin Şekerci ile kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim hakkında ‘aşk’ iddiası ortaya atılmıştı. Çiftin, yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyordu.

“EVET, HABERLER DOĞRU”

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Şekerci, dedikoduları doğruladı. Son dönemde hakkında çıkan “İbrahim Selim ile aşk yaşıyor” şeklindeki haberler hatırlatılan ünlü oyuncu, “Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda” ifadelerini kullandı.

“BİRBİRİMİZİ ÖZLEMİŞİZ”

Nisan ayında İbrahim Selim’in sunduğu programa konuk olan Şekerci, bu fotoğrafı Instagram’dan, “Birbirimizi özlemişiz” ifadeleriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu programda merak edilenlerini anlatmıştı. Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi’nin sınavlarına girdiğini ifade etmişti.

Ünlü oyuncu, yetenek sınavı jüri üyelerinin kendisine “Yine mi sen geldin!” dediklerini dile getirmişti.

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