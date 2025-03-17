MURAT ÜLKER’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR: “YAHUDİ DEĞİLİZ, SOYUM TATAR”

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sosyal medyada kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. 5.1 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin ismi olan Ülker, LinkedIn üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

“YAHUDİ DEĞİLİZ, KÖKENİMİZ KIRIM TATARIDIR”

Ailesinin kökenine dair soruları içtenlikle yanıtlayan Murat Ülker, baba tarafından Kırım göçmeni olduklarını ve Kırımlı Devletler Ailesi’nin Türkiye’deki üçüncü neslini temsil ettiklerini söyledi. Ülker, sosyal medyada ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialara da sert çıktı.

Bazı çevrelerce “Hazar Yahudisi” ya da “Karay Türkü” olduklarına dair iddiaların ortaya atıldığını belirten Ülker, şunları söyledi:

“Babam, yaşadığı kötü olaylar nedeniyle Kırım’a pek ilgi duymuyordu ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz Osmanlı’nın Evlad-ı Fatihan neslinden geliyor. Ancak bazen sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılıyor. ‘Hazar Yahudisi’, ‘Karay Türkü’ gibi şeyler söyleniyor. Bunlar temelsiz iddialar. Biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, Tat’ız; yani sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğuyuz.”

“HER SİYASİ GÖRÜŞTEN ARKADAŞIM OLDU”

Murat Ülker, eğitim hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu. “Neden İmam Hatip yerine İstanbul Erkek Lisesi?” sorusuna yanıt veren Ülker, “Babam ve büyük amca oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunuydu. Ancak buraya sadece aile geleneğinden dolayı gitmedim, kazandım ve Türkiye 4’üncüsü oldum” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etme sebebini ise “1977 yılında Türkiye’de İngilizce eğitim veren en iyi okul olması” şeklinde açıkladı. Eğitim hayatında her siyasi görüşten arkadaşı olduğunu ifade eden Ülker, “Kendimi belirli bir ideolojiyle tanımlamadım” dedi.

“DİNİMİ AŞIRILIKTAN UZAK ÖĞRENDİM”

Kendisinin “dini bütün bir ailede mi büyüdüğü” yönündeki soruya da açıklık getiren Murat Ülker, ilk din eğitimini Mahmut Bayram Hocadan aldığını belirterek, “Ailem dini hassasiyetlere önem verirdi ama hiçbir zaman aşırılığa kaçılmadı” dedi.

“MİLLİYİM, MÜSLÜMANIM, AMA -CI EKLEMİYORUM”

Hakkında sosyal medyada ortaya atılan spekülasyonlara da cevap veren Ülker, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen ‘Atatürkçü’ olduğum söylenir, bazen ‘muhafazakâr kesime ihanet ettiğim’ iddia edilir. Gerçek şu ki, ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Ama ne yazık ki sosyal medyada saçma sapan iddialar tık getirdiği için yayılıyor. Milliyim, Müslümanım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim.“

SOSYAL MEDYADAKİ SPEKÜLASYONLARA SON NOKTA

Murat Ülker’in bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada sıkça tartışılan asılsız iddialara net bir yanıt niteliği taşıyor. Ülker, ülkeye hizmet etmekten başka bir amacının olmadığını, milliyetçi ve dini değerlerini ise aşırılığa kaçmadan yaşadığını vurguladı.

KAYNAK:https://www.patronlarkulisi.com/