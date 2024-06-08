Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu

İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların denizde elleri ve kolları bağlı şekilde bulduğu kadın cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. 4 gündür kayıp olduğu öğrenilen genç kız için ailesinin önceki gün kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Sedef Güler’i teyzesi, dövmesinden teşhis etti.
İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların denizde elleri ve kolları bağlı şekilde bulduğu kadın cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. 4 gündür kayıp olduğu öğrenilen genç kız için ailesinin önceki gün kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Sedef Güler’i teyzesi, dövmesinden teşhis etti.
Büyükçekmece’nin Mimar Sinan Sahili’nde dün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Halıya sarılı halde 10 kg dambılla bağlanan cesedin, yapılan incelemede 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğu belirlendi.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ
Genç kızın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Halk TV’den Müslüm Sarıyar’ın haberine göre: halıya sarılı dambılla bağlanarak denize atıldığı belirlenen Sedef Güler’in kızkardeşi sosyal medya hesabından ‘4 gündür haber alamıyoruz kayıp’ diye fotoğraf paylaşıldığı görüldü. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatan Cinayet ekipleri, genç kızın en son kiminle görüştüğünü tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi. Olayın çözülmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
Büyükçekmece Mimarsinan Sahili açıklarda balıkçılar tarafından dün sabah bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Elleri ve kolları bağlı olduğu öğrenilen Güler’in halıya sarıldıktan sonra 10 kilo dambılı da ayak kısmına bağlı olduğu ortaya çıktı.
Genç kadının anne ve babasının boşandığı, Sedef’in ise annesiyle birlikte Avcılarda yaşadığı öğrenildi.
Ailesinin 4 gündür kayıp olarak arandığı ve annesinin önceki akşam Avcılar Emniyetine giderek kayıp başvurusu da yaptıkları ortaya çıktı.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Sedef Güler cinayetinin ardından polisin çok yönlü soruşturması sürüyor. Güler’in katil yada katiller tarafından araçla getirildikten sonra Büyükçekmece Mimarsinan Köprüsü’nden denize atıldığı öğrenildi.
TEYZESİ DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ
Bulunduğunda yüzü tanınmayacak hale gelen cesetle ilgili olarak polis son günlerde yaş olarak uygun kayıp başvurularını araştırdı. Olaydan bir gün önce Avcılar’dan kayıp başvurusu olduğu öğrenilen Güler ailesine haber verildi. Yüzü tamamen tanınmayacak hale gelen Sedef Güler’i teyzesi yılan dövmesinden teşhis etti.
KATİLİ TANIYORUM
Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, cinayeti işlemediğini ancak yardım ettiğini söylediği öğrenildi.
Şüphelinin ayrıca cinayeti işleyen kişinin adını da polise verdiği öğrenildi. Bu şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda polis, cesedi denize atmaya yardım eden kişiyi gözaltına aldı. Kimliği belirlenen ve cinayeti işleyen kişi ise aranıyor.