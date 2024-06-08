Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu

İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların denizde elleri ve kolları bağlı şekilde bulduğu kadın cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. 4 gündür kayıp olduğu öğrenilen genç kız için ailesinin önceki gün kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Sedef Güler’i teyzesi, dövmesinden teşhis etti.