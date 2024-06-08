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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu

Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2024 - 17:19

İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların denizde elleri ve kolları bağlı şekilde bulduğu kadın cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. 4 gündür kayıp olduğu öğrenilen genç kız için ailesinin önceki gün kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Sedef Güler’i teyzesi, dövmesinden teşhis etti.

Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 1

İstanbul Büyükçekmece’de balıkçıların denizde elleri ve kolları bağlı şekilde bulduğu kadın cesediyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi. 4 gündür kayıp olduğu öğrenilen genç kız için ailesinin önceki gün kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Sedef Güler’i teyzesi, dövmesinden teşhis etti.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 2

Büyükçekmece’nin Mimar Sinan Sahili’nde dün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Halıya sarılı halde 10 kg dambılla bağlanan cesedin, yapılan incelemede 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğu belirlendi.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 3

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ 

Genç kızın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 4

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ 

Halk TV’den Müslüm Sarıyar’ın haberine göre: halıya sarılı dambılla bağlanarak denize atıldığı belirlenen Sedef Güler’in kızkardeşi sosyal medya hesabından ‘4 gündür haber alamıyoruz kayıp’ diye fotoğraf paylaşıldığı görüldü. Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatan Cinayet ekipleri, genç kızın en son kiminle görüştüğünü tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi. Olayın çözülmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 5

Büyükçekmece Mimarsinan Sahili açıklarda balıkçılar tarafından dün sabah bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Elleri ve kolları bağlı olduğu öğrenilen Güler’in halıya sarıldıktan sonra 10 kilo dambılı da ayak kısmına bağlı olduğu ortaya çıktı.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 6

Genç kadının anne ve babasının boşandığı, Sedef’in ise annesiyle birlikte Avcılarda yaşadığı öğrenildi.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 7

Ailesinin 4 gündür kayıp olarak arandığı ve annesinin önceki akşam Avcılar Emniyetine giderek kayıp başvurusu da yaptıkları ortaya çıktı.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 8

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI 

Sedef Güler cinayetinin ardından polisin çok yönlü soruşturması sürüyor. Güler’in katil yada katiller tarafından araçla getirildikten sonra Büyükçekmece Mimarsinan Köprüsü’nden denize atıldığı öğrenildi.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 9

TEYZESİ DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ 

Bulunduğunda yüzü tanınmayacak hale gelen cesetle ilgili olarak polis son günlerde yaş olarak uygun kayıp başvurularını araştırdı. Olaydan bir gün önce Avcılar’dan kayıp başvurusu olduğu öğrenilen Güler ailesine haber verildi. Yüzü tamamen tanınmayacak hale gelen Sedef Güler’i teyzesi yılan dövmesinden teşhis etti.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 10

KATİLİ TANIYORUM

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, cinayeti işlemediğini ancak yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

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Sır cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! Kimliği belli oldu - Sayfa 11

Şüphelinin ayrıca cinayeti işleyen kişinin adını da polise verdiği öğrenildi. Bu şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda polis, cesedi denize atmaya yardım eden kişiyi gözaltına aldı. Kimliği belirlenen ve cinayeti işleyen kişi ise aranıyor.

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