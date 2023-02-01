Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bebeğini 4’üncü kattan attı

Bebeğini 4’üncü kattan attı
1 views
01 Şubat 2023 - 10:53

İstanbul Bahçelievler’de ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadının, yeni doğan bebeğini 4’üncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Bebek, ölürken, S.B. isimli kadın gözaltına alındı.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi’nde, ev temizliği yaparak çalışan S.B isimli yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak önceki gün gece saat 04.00 sıralarında pencereden binanın bahçesine attı. Dün saat 14.00 sıralarında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

Son dakika... Bahçelievlerde vahşet: Bebeğini 4üncü kattan attı

 

HAMİLE OLDUĞUNU BEN DE FARK ETMEDİM

Apartman görevlisi Adem Peynir, “Ev sahiplerini iyi tanıyorum, nezih insanlar. Kadın daha yeni işe başladı. Deneme süresindeydi, ev temizliği için geliyordu, yatılıydı. Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş” dedi.

BEBEK EVDE DOĞMUŞ

Esnaf Çetin Sağlam da, “Bebeği önceki gece 04.30 sıralarında pencereden atmışlar. Ben de hiç fark etmedim. Polisleri komşular aramış. Kadın yabancı uyruklu, 10-15 gündür çalışıyormuş. Ev sahipleri de kadının hamile olduğunu bilmiyormuş. Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş BEBEK, sonra da pencereden atmış” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var…Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var…
Öğrenciye ücretsiz yemekÖğrenciye ücretsiz yemek
Vergi affının detayları ortaya çıktıVergi affının detayları ortaya çıktı
Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu…Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu…
Mehmetçik, hedefleri ‘CİRİT’ füzesi ile vurduMehmetçik, hedefleri ‘CİRİT’ füzesi ile vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
24 sene önce o akşam telefon çaldı! ‘Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bebeğini 4’üncü kattan attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fed öncesi altın güçlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Peş peşe skandal Türkiye açıklamaları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amerikan uçak gemisi Yunanistan’a geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolandırıcıların eli Türkiye’ye kadar uzanmış!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlardan tasarruf önerileri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan NATO kapısını kapatmıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrenciye ücretsiz yemek
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !