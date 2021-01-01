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Esnaf Ali Babacan’a dert yandı

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Esnaf Ali Babacan’a dert yandı
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23 Mart 2021 - 15:02
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Esnaf Ali Babacan’a dert yandı

Aksaray’da bir esnafa işleri soran DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Nereden baktığınıza bağlı. Saraydan bakarsanız iyi, sıkıntı yok. Buradan baktığınızda sıkıntı. Ödemelere ucu ucuna yetişiyoruz. Allah yardımcımız olsun” yanıtını aldı.

Esnaf Ali Babacan'a dert yandı

Sözcü Gazetesi’nden Müslüm Evci’nin haberine göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Aksaray Merkez İlçe Kongresi’nin ardından esnafı ziyaret etti.

“NEREYE KADAR BÖYLE DEVAM EDECEK?”

Babacan’ın dükkanına girdiği bir esnaf, “Sabırsızlıkla bekliyoruz bizi kurtarın diye” dedi. Sattığı bütün ürünlerin dövize bağlı olduğunu belirten esnaf, “Bugün aldığımız, sattığımız bir ürünü haftaya aynı fiyattan kendimiz tekrar alamıyoruz. Yani bu nereye kadar böyle, nasıl devam edecek?” diye dert yandı.

Babacan’ın işleri sorması üzerine esnaf, “Nereden baktığınıza bağlı. Saraydan bakarsanız iyi, sıkıntı yok. Buradan baktığınızda sıkıntı. Ödemelere ucu ucuna yetişiyoruz. Allah yardımcımız olsun, ne diyelim” diye konuştu.

“ONLARA GELİNCE VİRÜS YOK, BİZE VAR”

Babacan’ın ziyaret ettiği bir başka esnaf ise, “Af edersiniz yakında pantolonumuz da gidecek ya. Vallahi gidecek” diye isyan etti.

“Bu halimiz ne olacak?” diye soran esnaf, “Her gün borç, her gün borç, her gün borç… İş de yok…100 liralık kazanacağımıza 500 liralık masraf yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Babacan’ın artan kuru sorması üzerine esnaf, “Kur çok arttı. Ne yapacağız bilmiyorum… Dört tane çocuk var evde çoluk çocuk aç. Dördü de okuyor. Nasıl yapacağız? Nereye gideceğiz? İş yok… Kendine gelince virüs yok. Halka gelince virüs… Neden kendin toplantı yapıyorsun? Biz bir gün işe gidiyoruz, on gün yatıyoruz” diye konuştu.

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