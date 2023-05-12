Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

SİPER hedefi tam isabetle vurdu! Savunma Sanayi Başkanı açıkladı…

SİPER hedefi tam isabetle vurdu! Savunma Sanayi Başkanı açıkladı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
12 Mayıs 2023 - 10:36
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER’in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek “Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER’in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek “Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ve ROKETSAN’ı etiketleyerek SİPER uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Türk semalarının koruyucusu SİPER’in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğuna dikkati çeken Demir, “Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca daha önceki testte, SİPER ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan EİRS radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Hepsi ayrı ayrı gündem oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Hepsi ayrı ayrı gündem oldu!
Lübnanlı’dan İstiklal Caddesi’nde skandal sözler! Soruşturma başlatıldı…Lübnanlı’dan İstiklal Caddesi’nde skandal sözler! Soruşturma başlatıldı…
Bakan Soylu’dan Muharrem İnce açıklaması! ‘Saldırı dışarıdan, faili belli’Bakan Soylu’dan Muharrem İnce açıklaması! ‘Saldırı dışarıdan, faili belli’
Dünyanın gözü Türkiye’de… İngiltere’den çarpıcı analiz! İşte seçimin kaderini belirleyebilecek sessiz seçmen grubuDünyanın gözü Türkiye’de… İngiltere’den çarpıcı analiz! İşte seçimin kaderini belirleyebilecek sessiz seçmen grubu
Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak, yurt dışı oyları geçerli sayılacak mı?Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak, yurt dışı oyları geçerli sayılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SİPER hedefi tam isabetle vurdu! Savunma Sanayi Başkanı açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce çekildi, oyları kime gidecek? Metropoll araştırdı, şok sonuç!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Hepsi ayrı ayrı gündem oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lübnanlı’dan İstiklal Caddesi’nde skandal sözler! Soruşturma başlatıldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Soylu’dan Muharrem İnce açıklaması! ‘Saldırı dışarıdan, faili belli’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın gözü Türkiye’de… İngiltere’den çarpıcı analiz! İşte seçimin kaderini belirleyebilecek sessiz seçmen grubu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur? Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak, yurt dışı oyları geçerli sayılacak mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu’dan Muharrem İnce’ye çağrı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim haftası tatil mi olacak? Bakan Özer’den açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten DEAŞ operasyonu
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !