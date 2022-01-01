Bu 2’liye dikkat !

Bu 2’liye dikkat !

Ünlü astrolog Michaela Astro ve sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın arasından su sızmıyor!

İkili geçtiğimiz hafta sonu birlikte Yunan adalarında tatil yapmışlar! Michaela Astro ve Eda Taşpınar’ı tanıştıran; duyduğumuza göre ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya imiş! Mistisizme oldukça meraklı olan Eda Taşpınar; Michaela’nın bütün ritüellerini harfi harfine uyguluyormuş!” Seni çok geç tanıdım, keşke daha önce tanısaydım” diyen Taşpınar yapacağı her iş anlaşmasında hatta çıkarttığı bodymistlerinin deodorantlarının kokularına kadar Michaela’nın öngörülerinden faydalanıp icazet alıyormuş! Eda Taşpınar; Michaela’yı Yunanistan’ın en zengin aileleriyle tanıştırmış! Mykonos’un en pahalı otelinde konakladıkları söylenenler arasında!