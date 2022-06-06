Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”

Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”
2 views
06 Haziran 2022 - 15:02

40 yaşındaki Simge Sağın şarkıcı kimliğinin yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da gündemden düşmüyor. Fiziğiyle genç kızları kıskandıran ünlü isim nefes kesen pozuyla olay yarattı.

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 1

Miş Miş, Öpücem şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan Simge Sağın gerek sesi, gerek sahne performansı ile son yıllarda gündemde olan sanatçılardan biri.

156

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 2

Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Sağın, cesur pozlarıyla nefes kesiyor.

256

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 3

Başarılı şarkıcı Simge Sağın, birçok hit parçayı seslendirmiş kadın sanatçılardan biri.

356

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 4

Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de gündemde yerini alıyor.

456

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 5

Sık sık sahne alan ve hayranlarıyla bir araya gelen Sağın, sahne kıyafetleriyle beğeni topluyor.

556

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 6

Güzel şarkıcı son paylaşımıyla yürek hoplattı.

656

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 7

“HİÇ GİYİNMESEYDİN DAHA İYİYDİ”

Simge Sağın yatak odasından paylaştığı cesur pozuyla takipçilerine parmak ısırttı.

756

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 8

Sağın’ın yarı çıplak pozuna takipçileri, “Hiç giyinmesen daha iyiydi”, “Eski haline dön”, “Çok güzel görünüyorsun”, “40 yaşında değil 20 yaşında bu” gibi yorumlar yaptı.

856

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 9

İşte o kare…

956

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 10
1056

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 11
1156

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 12
1256

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 13
1356

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 14
1456

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 15
1556

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 16
1656

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 17
1756

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 18
1856

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 19
1956

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 20
2056

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 21
2156

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 22
2256

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 23
2356

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 24
2456

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 25
2556

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 26
2656

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 27
2756

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 28
2856

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 29
2956

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 30
3056

Simge Sağın'dan yatak odasında yarı çıplak poz! "Hiç giyinmesen daha iyiydi" - Sayfa 31

3156

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattıGülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
58’lık Çıtır58’lık Çıtır
Ödüllü astrolog Michaela’dan tüyler ürperten kehanetlerÖdüllü astrolog Michaela’dan tüyler ürperten kehanetler
Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”
Gülşen eleştirilere yanıt verdi!Gülşen eleştirilere yanıt verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YİĞİDİN HAKKI VERİLMELİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
58’lık Çıtır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li eski vekilden olay ‘MİT tırları’ iddiası! ‘Yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selçuk Geçer’den korkutan dolar açıklaması! ‘Bedelini ağır öderiz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fiyat şişiren 65 bin kişi tespit edildi
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktıHaziran 6, 2022-3:36 pm
Altın fiyatları bugün ne kadar?Haziran 6, 2022-9:49 am
Deprem mi oldu?Haziran 6, 2022-9:47 am
Uzmanlar yorumladı… Türkçe soruları LGS tarihinin en zoruyduHaziran 6, 2022-9:14 am
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Haziran 3, 2022-9:42 am
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?Haziran 3, 2022-9:42 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 2 HaziranHaziran 2, 2022-9:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !