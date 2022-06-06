Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”

40 yaşındaki Simge Sağın şarkıcı kimliğinin yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da gündemden düşmüyor. Fiziğiyle genç kızları kıskandıran ünlü isim nefes kesen pozuyla olay yarattı.
Miş Miş, Öpücem şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan Simge Sağın gerek sesi, gerek sahne performansı ile son yıllarda gündemde olan sanatçılardan biri.
Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Sağın, cesur pozlarıyla nefes kesiyor.
Başarılı şarkıcı Simge Sağın, birçok hit parçayı seslendirmiş kadın sanatçılardan biri.
Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de gündemde yerini alıyor.
Sık sık sahne alan ve hayranlarıyla bir araya gelen Sağın, sahne kıyafetleriyle beğeni topluyor.
Güzel şarkıcı son paylaşımıyla yürek hoplattı.
“HİÇ GİYİNMESEYDİN DAHA İYİYDİ”
Simge Sağın yatak odasından paylaştığı cesur pozuyla takipçilerine parmak ısırttı.
Sağın’ın yarı çıplak pozuna takipçileri, “Hiç giyinmesen daha iyiydi”, “Eski haline dön”, “Çok güzel görünüyorsun”, “40 yaşında değil 20 yaşında bu” gibi yorumlar yaptı.
İşte o kare…
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