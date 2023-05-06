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Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2023 - 20:56
Sadece İngiltere değil bütün dünya tarihi bir olaya tanıklık ediyor… Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra tahta geçen ilk sıradaki veliahtı Charles ve eşi Camilla bugün sadece Westminster Abbey’deki konukların huzurunda değil milyonlarca kişinin tanıklığında taç giydi.
Hazırlıkları aylardır süren tören birbiri ardına ilginç anlara sahne oldu. Ama bunların arasından bazıları diğerlerinden birkaç adım öne çıktı. Bazı katılımcılar diğerlerini az da olsa gölgede bıraktı.İngiltere’de tam 70 yıl sonra ilk kez gerçekleşen törenin çarpıcı noktalarına bir göz atalım.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

‘TEŞEKKÜRLER WILLIAM’ DİYE FISILDADI
Dünyanın en uzun süre taht sırası bekleyen veliahtı olarak taç giyen Charles o anlarda neler hissetti tama olarak bilemiyoruz. Ama heyecanlı olduğu kesin. Özellikle törenin belli bir noktasında ne kadar duygulandığını kameralardan saklayamadı. Gelin, o ana bir bakalım. Charles tacını giydikten sonra aile üyeleri başta olmak üzere ona bağlılık yemini edildi. İşte bunlardan biri de büyük oğlu Galler Prensi William oldu. William, yeminini ettikten sonra eğilip babasının yanağına sıcak bir öpücük kondurdu. İşte o anlarda Charles’ın yüzüne çok duygusal bir ifade yerleşti. “Teşekkürler William” diye mırıldandı.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

HARRY KUZENLERİYLE ARKA SIRADA OTURDU
Belki de o anda Charles, küçük oğlu Harry’nin de aynı şeyi yapmasını diliyordu içinden. Çünkü artık ailesiyle birlikte ABD’de yaşayan Harry, törene kısacık bir süre için ve yalnız başına katılmıştı.Zaten babası taç giydikten sonra da diğer kutlama etkinliklerine katılmadan ABD’ye dönmesi bekleniyor. Harry törende ailenin önde gelenlerinden farklı olarak arka sıralarda oturdu. Yanında ise kuzeni Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi ve diğer kuzeni Prenses Eugenie ile eşi Jack Brooksbank vardı. Ağabeyi William ile hiç bir araya gelmeyen Harry’nin geçmişte katıldığı diğer etkinliklerden daha rahat bir görüntü sergilemesi dikkat çekti.

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Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

AFACAN LOUIS ABLASINA EMANET
Kraliçe’nin tahta çıkışının 70’inci yıl dönümünün kutlandığı geçen yılın etkinliklerine damga vuran kişi Prens William ile Kate Middleton’ın en küçük oğlu Louis olmuştu. Yerinde duramayan Louis’nin, dedesinin taç giyme törenine katılıp katılmayacağı belli değildi uzun süre.Fakat sonunda Louis de ailesiyle birlikte törende yerini aldı. Annesi Kate, ona hakim olma görevini ise kısa süre önce 8 yaşına giren ablası Charlotte’a bırakmıştı. Charlotte, tören boyunca kardeşine göz kulak oldu. Onun her davranışını kontrol altında tuttu.

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Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

Fakat Louis zaman zaman yine yapacağını yaptı. Bir ara ablasına bir şeyler sordu. Bir ara da çok sıkıldığı için ağzını kapatmadan esnedi.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

KATE YİNE ÇOK DİKKAT ÇEKTİ
Törenin yıldızı olan Kraliçe Camilla’dan rol çalan biri vardı: Kate Middleton. En çok da takıları dikkat çekti Kate’in. Alexander McQueen imzasını taşıyan beyaz kıyafetini taçla değil ama çiçek motifledi içeren gümüş ipliğinden yapılmış bir saç aksesuarıyla tamamladı. Kate’in küpeleri daha önce Prenses Diana tarafından kullanılmıştı.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

ANNESİYLE UYUMLU GİYİNDİ
Prenses Charlotte da annesininkiyle uyumlu kıyafetiyle dikkat çekti. Küçük kızın kıyafeti de Mcqueen imzası taşıyordu. Saç aksesuarı ise yine annesi Kate’in kullandığıyla uyumluydu.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

İki kardeşin ağabeyi George’un nerede olduğunu soruyorsanız… Onun bir görevi vardı. Aileden yaşıtlarıyla birlikte yaverlik yaptı. Böylece bu küçük yaşında tarihi bir görev üstlenmiş oldu.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

YAKIŞIKLI BİNBAŞI DA TÖRENDEYDİ
Yaver demişken…Jonathan Thompson (solda) adı İngiliz kraliyet ailesini yakından takip edenlere hi yabancı değil. Hayattayken Kraliçe’nin yanından ayrılmayan Thompson şimdi de Kral’ı hiç yalnız bırakmıyor. İskoçya 5’inci Tabur Kraliyet Alayı’ndan Binbaşı Jonathan Thompson, taç giyme töreninde de görev üstlendi. Fiziksel görünümüyle de sosyal medyada çok konuşulan kişilerden biri oldu.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

KRAL’IN DÜNÜRLERİ DE DAVETLİYDİ
Kate Middleton törenin en çok dikkat çeken katılımcılarından biriydi. Kocası, çocukları yanındaydı. Ama o kadar değil, kendi ailesi de törene davetliydi. Annesi Carole ve babası Michael, taç giyme törenini tarihi katedralde izledi.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

Kate’in ailesinden tek davetli anne ve babası değildi. Kız kardeşi Pippa ile erkek kardeşi James de törendeydi. Ancak ikisinin de eşleri yanlarında yoktu. 

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı



Törende Camilla’nın nedimeliğini üstlenenlerden biri kız kardeşi Annabell Elliot (solda) oldu. Elliot’un torunu da Kral’ın küçük yaverleri arasında yerini aldı. 

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

KRALİÇE’NİN EN GÖZDE GELİNİ
Kraliçe 2. Elizabeth’in en sevdiği gelini olarak bilinen Sophie beyaz elbisesi, pelerini ve nişanlarıyla kocası Prens Edward’a eşlik etti. Çiftin çocukları Louise ve James de onlarda birlikteydi.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

HÜZÜNLÜ PRENSES YİNE GÜLMEDİ
Monako Prensesi Charlene ve resmi üniformalı kocası Monako Prensi Albert’e eşlik etti. Kilo aldığı görülen Charlene’in yüzü her zamanki gibi yine gülmüyordu.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

ŞAPKASI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Dünyanın en güzel giyinen kadınlarından biri olan İspanya Kraliçesi Letizia ile kocası Kral Felipe dünkü resepsiyondan sonra bugünkü törende de yer aldı. Letizia’nın şapka seçimi ise tartışma konusu oldu.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı

Taç giyme töreni onuruna konser verecek olan ünlü şarkıcı Katy Perry de törendeydi. Çıkışta hayranları onunla selfie çekme yarışına girdi.

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı



Törenin ardından Charles ve Camilla taçlarıyla balkona çıktı. O sırada yanlarında Galler Prensi William, Galler Prensesi Catherine ve üç çocukları yer aldı. Charles’ın en küçük kardeşi Edinburgh Dükü Edward ile Edinburgh Düşesi Sophie ve iki çocukları da balkondanhalkı selamladı. 

Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı
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