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Simge Sağın’dan Icardi sorusuna yanıt! ‘Aldık başımıza belayı’

Simge Sağın’dan Icardi sorusuna yanıt! ‘Aldık başımıza belayı’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2024 - 16:52
Simge Sağından Icardi sorusuna yanıt Aldık başımıza belayı

Son dönemde birçok şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Simge Sağın, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Ünlü şarkıcı, Galatasaraylı futbolcu Icardi sorusuna yanıt verdi.

Simge Sağından Icardi sorusuna yanıt Aldık başımıza belayı

Şarkıcı, “Harbiye’de sahneye çıkan her sanatçı için çok önemlidir. Çok heyecanlıyım ben de burası için ayrı bir hazırlık yaptım. Kıyafetimden saçıma kadar. Dansçılarım yok bugün. Sahnede ben kendim dans edeceğim. Zaten mesajlı bir pembe kıyafet giydim” dedi.

Simge Sağından Icardi sorusuna yanıt Aldık başımıza belayı

Sağın, “Saçlar değişmiş kızıldan dönmüşsünüz?” sözlerine, “Kızıldan dönülür her kadının çok heyecanlanarak boyattığı bir renk ve baş edemediği bir renk. Çok akıyor. Hiçbir şekilde renk tutmuyor.”

Simge Sağından Icardi sorusuna yanıt Aldık başımıza belayı

“Hemen vazgeçtim ve çok güzelde oldu gerçi bu yazı kızıl geçirdim. Bu yaz çok güzel geçti konserler verdim arada tatil yaptım. Normal bir yaz öyle çok uçuk bir yaz geçirdim denmez durgundu” ifadelerini kullandı.

ATTIKLARI CEP TELEFONU SEVDİKLERİ BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR

‘ATTIKLARI CEP TELEFONU SEVDİKLERİ BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR’

Geçtiğimiz günlerde sahnedeyken telefon atılmasına şarkıcı, “Genç arkadaşlarımız sevgilerini göstermeyi biraz yanlış anlıyorlar galiba… Çok sevdikleri o sanatçıyı öldürebilirler onla çünkü kafaya gelen ağır sert bir cihaz bu… Kafaya geldiğinde Allah korusun kafa travması beyin kanaması olabilir çok tehlikeli uyarıyorum birini öldürmek istemezsiniz sanırım sevdiğiniz birini hiç öldürmek istemezsiniz.”

Simge Sağından Icardi sorusuna yanıt Aldık başımıza belayı

“O yüzden çiçekle de gözüme dikeni girebilirdi her türlüsü çok tehlikeli rica ediyorum biz işini yapan insanlara birazcık daha saygılı olmaları sevgi böyle gösterilmez. Dün gecede aynı şey oldu başka bir açıkhava konserinde başka bir yerde yine bir telefon atıldı ama içi boştu kap olarak atıldı. Travmalarım tetikleniyor çünkü görmüyoruz bazı şeyleri şarkı söylüyoruz ve gözlerimiz kapalı oluyor resmen hedef tahtası gibisiniz korkutuyor bu durum beni inşallah hiç bir sanatçıya böyle bir şey bir daha olmaz” dedi.

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