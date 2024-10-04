Simge Sağın’dan Icardi sorusuna yanıt! ‘Aldık başımıza belayı’

Son dönemde birçok şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Simge Sağın, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Ünlü şarkıcı, Galatasaraylı futbolcu Icardi sorusuna yanıt verdi.
Şarkıcı, “Harbiye’de sahneye çıkan her sanatçı için çok önemlidir. Çok heyecanlıyım ben de burası için ayrı bir hazırlık yaptım. Kıyafetimden saçıma kadar. Dansçılarım yok bugün. Sahnede ben kendim dans edeceğim. Zaten mesajlı bir pembe kıyafet giydim” dedi.
Sağın, “Saçlar değişmiş kızıldan dönmüşsünüz?” sözlerine, “Kızıldan dönülür her kadının çok heyecanlanarak boyattığı bir renk ve baş edemediği bir renk. Çok akıyor. Hiçbir şekilde renk tutmuyor.”
“Hemen vazgeçtim ve çok güzelde oldu gerçi bu yazı kızıl geçirdim. Bu yaz çok güzel geçti konserler verdim arada tatil yaptım. Normal bir yaz öyle çok uçuk bir yaz geçirdim denmez durgundu” ifadelerini kullandı.