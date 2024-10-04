Simge Sağın’dan Icardi sorusuna yanıt! ‘Aldık başımıza belayı’

“O yüzden çiçekle de gözüme dikeni girebilirdi her türlüsü çok tehlikeli rica ediyorum biz işini yapan insanlara birazcık daha saygılı olmaları sevgi böyle gösterilmez. Dün gecede aynı şey oldu başka bir açıkhava konserinde başka bir yerde yine bir telefon atıldı ama içi boştu kap olarak atıldı. Travmalarım tetikleniyor çünkü görmüyoruz bazı şeyleri şarkı söylüyoruz ve gözlerimiz kapalı oluyor resmen hedef tahtası gibisiniz korkutuyor bu durum beni inşallah hiç bir sanatçıya böyle bir şey bir daha olmaz” dedi.