Silah Bırakma Süreci İçin Geri Sayım Başladı: DEM Parti Tarih Verdi

DEM Parti, silahların bırakılacağı tarih ve yerle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, katıldığı basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

“Silah bırakma süreci haftaya başlıyor”

Temelli, silahların bırakılması için önümüzdeki haftayı işaret etti ve bu tarihi adıma ilişkin net bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre PKK’nın silah bırakma sürecinin 8-9 Temmuz tarihleri civarında başlayabileceği belirtildi.

Silahlar Irak Kürt Bölgesi’nde bırakılacak

Silah bırakma işleminin gerçekleştirileceği bölge olarak Irak Kürt Bölgesi öne çıkıyor. Erbil veya Süleymaniye gibi şehirlerin silah bırakma için merkez olarak belirlendiği ifade edildi.

Meclis’te “Terörsüz Türkiye” komisyonu kurulabilir

DEM Parti, silah bırakma sürecini siyasi ve hukuki anlamda desteklemek için TBMM’de “Terörsüz Türkiye” adını taşıyan özel bir komisyon kurulmasını önerdi. Bu adımla sürecin daha sağlam temellere oturtulması hedefleniyor.

Gözler İmralı görüşmelerinde

Öte yandan, silah bırakma öncesinde devlet yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yapılacağı, ardından da İmralı ziyaretinin gündeme geleceği belirtildi.

DEM Parti’nin açıklamalarıyla, Türkiye siyasetinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran silah bırakma süreci için geri sayım başlamış durumda.