Öğretmen istihdamında yeni gelişme! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Bakanlığın yönetmelikte ‘mülakat’a ilişkin maddelerde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın “kaldırmayı” vadettiği, seçim sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ise “Doğru bir yöntem” diyerek savunduğu “mülakat”a ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
3 Ağustos 2016’da çıkarılan “mülakat” yönetmeliğine yapılan değişiklikle “Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenir” ifadesi eklendi.
Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
“Millî Eğitim Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘sözlü sınav’ ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.”