PINAR DENİZ HAMİLELİK HEYECANINI PAYLAŞTI: BELİRGİNLEŞEN GÖBEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve eşi Kaan Yıldırım, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya’nın Roma şehrinde sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çift, kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

PINAR DENİZ’İN SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Yaklaşık beş aylık hamile olan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Paylaşımında belirginleşen göbeğiyle poz veren ünlü oyuncu, anne olma heyecanını takipçileriyle paylaştı. Deniz’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

BİR ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Çiftin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada eşine olan desteğini şu sözlerle ifade etti:

“Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. Benim görevim eşimi mutlu etmek ve her ihtiyacını karşılamak. Onun mutluluğu benim için önemli.”

PINAR DENİZ’DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Pınar Deniz, daha önce yaptığı bir açıklamada hayatında büyük değişiklikler yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

“Artık iki kişilik düşünüyorum. Oğlum inşallah ileride buna üzülmez ama kız çocuğu hayal etmiştim. Şimdi erkek olduğu için çok mutluyum.”

HAYRANLARI MUTLULUKLARINI PAYLAŞIYOR

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, hayranları da bu heyecanı paylaşmaya devam ediyor. Çiftin her paylaşımları büyük ilgi görürken, bebeklerinin doğum tarihi merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com