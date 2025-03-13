HAZAR ERGÜÇLÜ’DEN AŞK İTİRAFI: “AŞIĞIM, EVLİLİK TEKLİFİ GELİRSE KABUL EDERİM!”

‘İnci Taneleri’ dizisinin ‘Dilber’i olarak ekranlarda fırtına estiren Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla da gündemde. DJ Artz ismiyle bilinen Efe Çelik ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.

“ÇOK SEVİYORUZ, ÇOK EMEK VERİYORUZ”

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik çifti, sosyal medyada sık sık mutlu anlarını takipçileriyle paylaşırken, ünlü oyuncu ilişkileri için:

“Çok emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan, ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz.” dedi.

“AŞIĞIM, EVLİLİK TEKLİFİ GELİRSE KABUL EDERİM”

Muhabirlerin “Evlilik teklifi gelirse kabul eder misiniz?” sorusuna ise gülerek:

“Aşığım arkadaşlar, kabul ederim!” yanıtını verdi.

AŞK PAYLAŞIMI: “MAŞALLAH DEYİN”

Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkarırken çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına “Maşallah deyin” notunu düşen Ergüçlü, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

MAGAZİNİN GÖZDE ÇİFTİ

Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sıkça konuşulan Hazar Ergüçlü, Efe Çelik ile olan ilişkisinde mutlu ve dengeli bir beraberlik sürdürüyor. İkilinin samimi açıklamaları, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com