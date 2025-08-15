KÜÇÜK CEYLAN’DAN MİLYONLUK TEKNE POZLARI

Bir zamanların “Küçük Ceylan”ı olarak tanınan ve çocuk yaşta sahnelere adım atan ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, yıllar içindeki büyük değişimiyle magazin gündeminden düşmüyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta baştan yaratılan 50 yaşındaki sanatçı, sık sık değiştirdiği saç stilleri, makyaj tercihleri ve iddialı pozlarıyla da konuşuluyor. Geçtiğimiz kış katıldığı tekne fuarında milyonluk bir yat beğenen Ceylan, o dönemde yaptığı “Bu küçük minnoşu yaza Bodrum’a götürüyorum” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü sanatçı, sözünü tutarak lüks teknesiyle Bodrum koylarında tatil yapmaya başladı.

BODRUM’DA LÜKS VE GÖSTERİŞLİ BİR YAZ

Ceylan Avcı’nın Bodrum tatili, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının ilgi odağı oldu. Bodrum’daki 500 metrekarelik villasında yaz aylarını geçiren sanatçı, bu kez milyonluk teknesinden mavi bikinisiyle verdiği pozları Instagram’da yayınladı. Lüks yaşam tarzı, gösterişli tatil anlayışı ve cesur kareleriyle dikkat çeken Ceylan, takipçilerinden hem beğeni hem de yorum yağmuru aldı. Yıllar önceki masum imajıyla hafızalarda yer eden sanatçının son hali, “Eski Ceylan’dan eser kalmamış” yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Geçirdiği estetik operasyonlar ve geçirdiği radikal imaj değişiklikleriyle hayranlarını her defasında şaşırtmayı başaran ünlü isim, paylaşımlarında özgüvenli tavırlarıyla dikkat çekti. Teknesinde güneşlenirken objektiflere yakalanan Ceylan’ın tatil fotoğrafları, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazı hayranları sanatçının yeni görüntüsünü överken, bazıları ise geçmişteki doğal halini özlediklerini dile getirdi.

YILLARA MEYDAN OKUYAN DEĞİŞİM

Sanat hayatına çocuk yaşta başlayan Ceylan Avcı, yıllar içinde sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatı ve geçirdiği estetik operasyonlarla da adından söz ettirdi. Zaman zaman tarzı, bazen de sahne kıyafetleriyle gündem olan sanatçı, şimdi ise milyonluk teknesi ve Bodrum tatiliyle sosyal medyada manşetleri süslüyor. Ünlü isim, kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen, değişiminden memnun olduğunu her fırsatta dile getiriyor.