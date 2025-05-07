SGK’DAN YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik imkânı sağlayan “yıpranma payı” yani fiili hizmet süresi zammına dair önemli bir karar aldı. Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte yüzlerce meslek grubuna yıpranma payı kullanımında kısıtlama getirildi. Artık erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen çalışanların, bu hakkı belgelerle ispatlaması gerekecek.

NİSAN 2025’TEN İTİBAREN YENİ SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

SGK’nın yayımladığı 98 sayfalık listede, fiili hizmet süresi zammına artık dahil edilmeyecek yüzlerce meslek grubu yer aldı. Yeni sistem kapsamında, yalnızca SGK’ya sunulacak resmi belgelerle fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalıştığı kanıtlanan kişiler bu haktan yararlanabilecek.

EMEKLİLİK SÜRESİNE EK HAKLAR ARTIK ŞARTLI

Fiili hizmet süresi zammı, ağır, tehlikeli veya sağlık açısından riskli işlerde çalışanlara verilen bir erken emeklilik hakkı olarak biliniyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu hak artık otomatik olarak tanınmayacak. SGK, işverenlerden çalışanların bu hakka uygun işlerde görev yaptığını belgelemesini isteyecek.

YIPRANMA PAYI KALDIRILAN MESLEKLER AÇIKLANDI

SGK’nın hazırladığı listede, daha önce fiili hizmet süresi zammından yararlanabilen bazı mesleklerin bu hakkı artık kullanamayacağı belirtildi. Özellikle teknik personel, bazı sağlık çalışanları, temizlik görevlileri, laboratuvar çalışanları gibi birçok pozisyon listede yer aldı. Fiili hizmet zammına tabi olmayan mesleklerde çalışanlar, erken emeklilik hakkını yitirebilir.