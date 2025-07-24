Sezonun En Çok Konuşulacak Dizisine Usta Oyuncudan Sürpriz Geri Dönüş

Son dönemin en çok merak edilen yapımlarından biri olan “Kral Kaybederse” dizisine usta oyuncu Çetin Tekindor sürpriz bir şekilde transfer oldu. Uzun yıllardır Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelerde rol alan Tekindor, son olarak büyük beğeni toplayan “Yalı Çapkını” dizisinde “Halis Ağa” karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer etmişti. Şimdi ise yeni sezonda farklı ve güçlü bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu başarılı yazar Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı “Kral Kaybederse” dizisinde, Çetin Tekindor’un bir medya patronunu canlandıracağı belirtiliyor. Bu rolün, deneyimli oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi, şimdiden televizyon izleyicileri arasında büyük heyecan yarattı.

Öte yandan Tekindor’un, 16 Temmuz’da 80. yaşını kutladığı ve yeni projesine fit bir şekilde hazırlanmak için kilo verdiği öğrenildi. Usta oyuncunun formunu koruyarak sektördeki yerini sağlamlaştırması, genç oyunculara da ilham veriyor. “Kral Kaybederse” dizisinin yakın zamanda sete çıkması ve yayın takviminin netleşmesi bekleniyor.