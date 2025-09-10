REHA MUHTAR-DENİZ UĞUR VELAYET DAVASINDA GERGİNLİK

Ünlü gazeteci Reha Muhtar ile oyuncu eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet davasında tansiyon yükseldi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava, tarafların sert tartışmaları nedeniyle karar duruşması yerine ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2010 yılında ikizlerinin velayeti için protokol imzalayan çiftin, çocuklar 18 yaşına kadar Reha Muhtar’ın yanında kalacaktı. Ancak geçen yıl Deniz Uğur, protokole itiraz ederek çocukların yanında kalmasını talep etmiş ve dava açmıştı.

ÇOCUKLARIN RAPORDAKİ GÖRÜŞLERİ

Deniz Uğur, duruşma sonrası şunları söyledi:

“Çocuklar gördükleri eziyeti, yaşadıklarını her şeyi anlattı. Raporda da bu açıkça yer alıyor. Uzmanlar, çocukların annede kalmasını ve babalarıyla yatılı olsa dahi görüşülmemesini tavsiye etti.”

DURUŞMADAKİ GERGİNLİK

Deniz Uğur, mahkemedeki sert tartışmayı şöyle aktardı:

“Karar duruşması olacaktı ama beyefendi duruşmada bağırdı, katip etkilendi, hakim titredi. Aynı lafları tekrarlayarak durumu öyle bir hale getirdi ki mahkeme, insanların mağdur olmaması için duruşmayı erteledi.”

SOSYAL MEDYA VE MAGAZİNİN TEPKİSİ

Duruşma sonrası açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçiler, çocukların güvenliği ve iyiliğinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.