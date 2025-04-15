BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FİDAN GÜL GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gül, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri oldu. FİDAN GÜL HAKKINDA GÖZALTI KARARI Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu karar üzerine Gül’ü gözaltına alarak ev ve iş yerlerinde arama yaptı. FİDAN GÜL’ÜN BEYKOZ’A ATANMASI Fidan Gül, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevini üstlenmişti. 2024 yılının Haziran ayında Beykoz Belediye Başkanlığı’nda Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başlayan Gül, Ekim 2024 itibarıyla Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Beylikdüzü’nden Beykoz’a atanması, yerel halk arasında tepkilere neden olmuştu. Ayrıca, hakkında devam eden ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle Büyükçekmece Adliyesi’nde yargılaması sürüyordu. İLGİLİ HABERLER Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, bu soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklu bulunuyor. Beykoz Belediye Başkanı Köseler’in de tutuklu olduğu bu dosya çerçevesinde, Gül hakkında alınan gözaltı ve arama kararının verildiği bildirildi.Kaynak: www.ensonhaber.com