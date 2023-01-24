Seyhan Soylu’dan Reha Muhtar Hakkında Bomba İddia…

Mart ayında gösterim hayatına tekrara başlamış olacak olan Al Sana Haber’den kalan boşluğu doldurmak adına her gece saat 23:00 ile 01:00 içinde instagramda canlı yayınlar yapan Seyhan Soylu dün gece yapmış olduğu canlı yayında iki magazin bombası birden patlattı.

Yaptığı her izahat ve canlı yayını binlerce kişinin izlediği bu haber bombaları medyada yankı bulmaya devam ediyor. Seyhan Soylu gene oldukça konuşulacak bir vakası ifşa etti. Seyhan Soylu, Eski haber daire başkanı ve ancorman Reha Muhtar’ın karakola anlatım vermeye gittiğini, skandala dönüşen bir vaka sebebiyle yakınma edilmiş olduğu açıkladı. Söz mevzusu Özbek asıllı çalışan için bir bakana ricacı bulunduğunu da laflarına ekleyen Soylu hem magazin hem de bürokrasi dünyası için bomba patlatmış oldu.

SEYHAN SOYLU’NUN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Efendim eski habercilerimizden Show TV’nin haber daire başkanı olan eski Reha Muhtar. Bundan 20 gün ilkin Armutlu karakoluna gidiyor. Armutlu karakoluna gitme nedeni bir ifade. Şikayetçi olan Türkmen pasaportlu bir Özbek kadın. Şikayetinin nedeni bir taciz ve Reha Muhtar yanısıra çalışan bir Özbek hanıma taciz ettiğinden kaynaklı kendisinin şikâyeti üstüne o kadının şikâyeti üstüne anlatım vermeye gidiyor.

Bu vaka ayyuka çıkmasın diye bir bakandan yardım alıp kadının yurtdışına attırıyor. Yapmış olduğu tacizi kapattırsın diye hanımı bilinmez hanım hangi şartlarla buraya geldi Türkiye’ye ve o hanımı yurt dışına yollamak için bir bakandan yardım alıyor. Evet yanlış duymadınız bir bakandan yardım alıyor. Bakanın yardımı edip etmediğini bilmem fakat hanım yurtdışında şu anda fakat gitmeden ilkin tutmuş olduğu avukatla Reha Muhtar ile alakalı şikayetçi olunuyor. Armutlu karakolundan ifadelere ulaşabilirsiniz ve ilaveten oldukça ısrar ederse burada da gösterebilirim. Tekrar ediyorum Reha Muhtar geçtiğimiz hafta içinde yani bundan 20 gün ilkin Armutlu karakoluna ifadeye gidiyor anlatım vermesinin nedeni Türkmen pasaportlu Özbek bir hanıma taciz etmesi kadının iki evladı var memleketinden gelmiş ve hanımının ailesinden birtakım kişilerde bizim ülkemizde çalışıyor hanıma apar topar yakınma etmesin diye Reha Muhtar bir Bakanı arıyor yardımı yurt dışına attırıyor hem suçu kendini işliyor hem de başkasına o suçu Yani hem şey yapılır hem de bağırılır ya iş ona dönüyor acı var mı acı bilmem Reha Muhtar fakat acının olup olmadığını bilmem o hanım bilir fakat bu şekilde bir şeyin Ayıp bulunduğunu en azından biliyorum ve Reha Muhtar’la alakalı size de mühim bir haber geçmiş oldum.

Biz sadece duymuş olduğumuz haberi kamuoyunda paylaşmak istiyorum yeniden ediyorum Reha Muhtar Armutlu Karakolu’nda yanısıra çalışan bir Özbek Türkmen pasaportu bir Özbek kardeşimize taciz ediyor sarkıntılık yapıyor ve hanımı dövüyor tartaklıyor hanım da kaçıyor karakola sığınıyor hanım da tehdit ediyor seni yurt dışına attırırım diye ve attırıyor kadının da aile fertleri burada Türkiye’ye gelemiyorlar bilginiz olsun efendim”