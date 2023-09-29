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Şırnak’ta toprak kaydı: Doğalgaz, şebeke suyu ve elektrik kabloları aynı anda patladı

Şırnak’ta toprak kaydı: Doğalgaz, şebeke suyu ve elektrik kabloları aynı anda patladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Eylül 2023 - 14:02

Şırnak merkezde temeli açılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu doğalgaz, içme suyu şebeke borusu, kanalizasyon borusu ile elektrik kabloları patladı.

Şırnak merkez 15 Temmuz bulvarında temeli açılan inşaat alanında faciadan dönüldü.

Doğalgaz borusu, içme suyu şebeke borusu, kanalizasyon hattı ve elektrik hattının geçtiği alana yakın açılan inşaat temelinde toprak kayması sonucu faciadan dönüldü.

Çevrede bulunan bir binanın balkon demir korkuluklarına içme suyu şebeke borusunun iple bağlanması nedeni ile zarar gördü.

BELEDİYE EKİPLERİ BİNAYI BOŞALTTI

İnşaat alanına yakın olan bir bina toprak kayması nedeni ile Şırnak Belediyesi ekipleri tarafından can kaybı olmaması için boşalttı.

Toprak kaymasının olduğu alana yakın olan binada iş yeri bulunan Serdar Şan isim vatandaş, patlamanın olduğu zaman iş yerinde çalıştıklarını ve patlama sırasında korktuklarını ifade ederek, “Biz içeride çalışıyorduk.

Bir anda patlama sesi geldi. Gelip baktığımızda doğalgaz borusunun patladığını gördük. Patlamanın ardından belediye ve doğalgaz ekipleri geldi. Patlamanın olduğu alana müdahale ettiler. Giderek çöküyor, ister istemez korkuyoruz” dedi.

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