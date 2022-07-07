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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu…

Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu…
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07 Temmuz 2022 - 14:06

Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu…

Güzel moda tasarımcısı Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Eşi Sezer Dermenci ile mutlu bir yuvası olan güzel tasarımcı, son olarak bikinili kumsal pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı. 42 yaşındaki Ivana Sert, fit vücuduyla yaşıtlarına adeta meydan okudu.

Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 1

Ünlü moda tasarımcısı Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikiniki pozlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 2

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle herkesin beğendiği isimler arasında yer alan güzel tasarımcı, son olarak bikinisiyle kumsal pozları verdi. Ivana Sert’in bu pozları adeta göz kamaştırdı.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 3

BİKİNİLİ KUMSAL POZLARIYLA OLAY YARATTI

Ünlü tasarımcı Ivana Sert, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 4

Tatilde bikinisiyle kumsal pozları veren Ivana Sert, fit vücudu ve güzelliğiyle resmen olay yarattı.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 5

42 yaşındaki güzel tasarımcı bu pozlarıyla yaşıtlarına adeta meydan okudu.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 6

KUMSALDA BİKİNİSİYLE SERE SERPE UZANDIĞI POZLAR HERKESİ BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ivana Sert olay yaratmıştı.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 7

Bikinisiyle kumda sere serpe uzandığı pozlarını paylaşan Sert, vücudunun güzelliğiyle herkesi büyüledi.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 8

Takipçileri Ivana Sert’in bu pozları sonrasında, “İlah mısın?” ve “Böyle bir güzellik olamaz” şeklinde yorumlarda bulundu.

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 9

İşte Ivana Sert’in o pozları…

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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 10
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 11
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 12
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 13
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 14
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 15
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 16
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 17
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 18
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 19
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 20
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 21
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 22
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 23
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 24
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 25
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Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu... - Sayfa 26
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