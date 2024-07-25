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Ünlü yazar Ferit Edgü son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü yazar Ferit Edgü son yolculuğuna uğurlandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2024 - 16:57
88 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta kalemi Ferit Edgü, Şişli Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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