Sermaye Piyasası Kurulu’nda ilk görevden alma! Kılıçdaroğlu çağrıda bulunmuştu…

Nizamettin Uçak’ın yerine Sait Babuçcu daire başkanı olarak atandı. Yine Serpil Yaşar, Mustafa Eken ve Müge Taşcı başkan yardımcısı olarak atandı.

Görevden alma ve atamalar SPK Başkanı İbrahim Ömer Öngül tarafından bir genelge ile duyuruldu. SPK’da görevden alma ve yeni atamaların devam etmesi bekleniyor.

BORSADA MANİPÜLATİF HAREKETLER

Borsa 2022 yılını rekorlarla kapatmasına rağmen 2023’ün ilk ayında düşüş kaydetti. Şubat ayının ilk günlerinde de negatif görünüm değişmedi ve devre kesici uygulandı. Düşüşlere rağmen tek kişilik halka arz hissesinden 1 kişi yüzde 2 bin 317 kazanç elde etti. Düşüşlere rağmen tavan tavan giden halka arz senetleri nedeniyle SPK’nın inceleme başlatması bekleniyordu.