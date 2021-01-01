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Genç Kadının Feci Sonu

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Genç Kadının Feci Sonu
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06 Nisan 2021 - 11:50
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İstanbul Ataşehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Tülin Uğurlu, feci bir kazanın kurbanı oldu. Bir aracın çarpması sonucu sürüklenen kadın park halindeki otobüsün altına girdi. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Hayatını kaybeden Tülin Uğurlu’nun cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüsün altından çıkarıldı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip, park halindeki otobüsün altına giren genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu’ya (23) seyir halinde olan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kriko ve havalı yastık yardımıyla otobüsü havaya kaldırarak genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Çarpmanın etkisiyle çevreye saçılan araç parçaları ve genç kadının çantasından düşenler toplanarak poşete konuldu. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bir görgü tanığı, “Karşıdan kadın geldi. Minibüs geldi çarptı. Kaçtı gitti. Geldik baktık, kadın otobüsün altındaydı. Kadının durumunu bilmiyorum. Vuran kaçtı” ifadelerini kullandı. Kazayı gören taksici ise, “Arabayla durakta bekliyorduk. Bir kadın yolun karşısına geçiyormuş. Bir kamyon gelip çarpıyor. Kadın otobüsün altına giriyor. Daha sonra yardım etmeye çalıştık ama edemedik. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdık. Onlar gelip çıkardılar. Durumunu bilmiyorum ama ciddiydi” dedi.

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