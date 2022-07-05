SERENAY’DAN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

SERENAY’DAN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, tatil için Yunanistan’dan sonra Marmaris’e gitti. Aşklarını artık

gözler önüne seren çifte güzel oyuncunun annesi Ümran Seyhan’ın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

Yaklaşık sekiz aydır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen,

anlamsız kaçışa son vermişti.

Ünlü işletmeci ve yönetmen, geçtiğimiz gün 30 yaşına basan güzel

oyuncuyla birlikte çekilmiş karesini Instagram’dan paylaşarak ilişkiyi ilan etti. Geçtiğimiz haftalarda

Yunanistan’ın gözde adası Mikonos’a giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, daha sonra Marmaris

ile Göcek’e geçti. İkiliye tatillerinde güzel oyuncunun annesi Ümran Seyhan’ın da eşlik etmesi, “Damat

Umut” yorumları yaptırdı. Evirgen ile müstakbel kayınvalidesi, sosyal medyada da birbirlerini takip

etmeye başladı.