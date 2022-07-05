SERENAY’DAN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK
SERENAY’DAN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, tatil için Yunanistan’dan sonra Marmaris’e gitti. Aşklarını artık
gözler önüne seren çifte güzel oyuncunun annesi Ümran Seyhan’ın da eşlik ettiği ortaya çıktı.
Yaklaşık sekiz aydır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen,
anlamsız kaçışa son vermişti.
Ünlü işletmeci ve yönetmen, geçtiğimiz gün 30 yaşına basan güzel
oyuncuyla birlikte çekilmiş karesini Instagram’dan paylaşarak ilişkiyi ilan etti. Geçtiğimiz haftalarda
Yunanistan’ın gözde adası Mikonos’a giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, daha sonra Marmaris
ile Göcek’e geçti. İkiliye tatillerinde güzel oyuncunun annesi Ümran Seyhan’ın da eşlik etmesi, “Damat
Umut” yorumları yaptırdı. Evirgen ile müstakbel kayınvalidesi, sosyal medyada da birbirlerini takip
etmeye başladı.