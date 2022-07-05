SANDAL ÇİFTİ CENNET KOYU’NDA
Geçtiğimiz ay evlenen şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Bodrum’da görüntülendi. 52
yaşındaki ünlü popçu, kaslarıyla adeta gençlere taş çıkarttı.
3 Haziran’da gerçekleşen nikah sonrasında 11 Haziran’da da Marmaris’te düğün yapan çift, Bodrum
tatilini sürdürüyor. Sandal ve Sütşurup, önceki gün Cennet Koyu’nda görüntülendi. Teknesiyle denize
açılan ünlü popçu, ailesi ve dostlarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Sandal bir ara teknenin ön kısmına geçerek dans etmeye başladı. Sandal, daha sonra denize girip
teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti. Bir süre sonra Melis Sütşurup da eşini yalnız
bırakmayarak denize girdi. Çift, daha sonra tekneleriyle Bodrum koylarını gezmeye devam etti.