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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi
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10 Ekim 2022 - 12:39

Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.

Engincan Ural’ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya’ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural’a “İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat” sözleriyle takıldı.

Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

 

Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Engincan Ural ve Merve Kaya’nın görkemli düğünü sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevenleri çifte ‘mutluluklar’ diledi. Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler katıldı. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Sibel Can oğlunun düğününde iki kıyafet giydi. Can’ın ilk tercihi yeşil uzun bir elbise olurken, ikinci tercihi pembe mini bir kostümdü. Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL’yi bulan küpelerini hediye etti. Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

 

Melisa Ural törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.

 

Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

Melisa Ural abisi Engincan Ural ve Merve Kaya’nın bu fotoğrafını nikahtan önce nazar boncuğu emojisiyle paylaştı…

Sibel Can ve Hakan Uralın oğulları Engincan Ural sevgilisi Merve Kaya ile evlendi

Sibel Can’ın Engincan, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında üç çocuğu var

 

 

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