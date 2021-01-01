Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü
Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, bu defa Instagram hesabından ettiği küfürle dikkat çekti.
Flash TV’de yayınlanan Al Sana Haber programının yorumcu kadrosunda bulunan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerin başında geliyor.
Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde ihanet şokuyla sarsılmıştı.
Bir kadın tarafından sevgilisine gönderilen çıplak fotoğrafları yakalayan Polat, oldukça sert bir açıklama yaparak ilişkisinin bittiğini duyurmuştu.
38 yaşındaki şarkıcı cesur pozları ve cüretkar sahne kıyafetleriyle isminden sıkça söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan sahne kıyafetiyle sosyal medyayı sallayan Polat, yine cüretkar bir paylaşım yaptı.
Ancak ünlü şarkıcının yaptığı paylaşıma düştüğü küfürlü not herkesi şaşırttı.
Göndermeli bir paylaşım yapan Polat, “Yaa biraz üzüleyim diyorum sonra aynaya bir bakıyorum vazgeçiyorum. Hahahahaha senin ben …… benim canım sağ olsun g.t seni” ifadelerini kullandı.
İşte Ebru Polat’ın o paylaşımı…
38 yaşındaki şarkıcının öne çıkan diğer paylaşımları da şöyle…