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Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü
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06 Ocak 2022 - 14:18

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, bu defa Instagram hesabından ettiği küfürle dikkat çekti.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 1

Flash TV’de yayınlanan Al Sana Haber programının yorumcu kadrosunda bulunan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlülerin başında geliyor.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 2

Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde ihanet şokuyla sarsılmıştı.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 3

Bir kadın tarafından sevgilisine gönderilen çıplak fotoğrafları yakalayan Polat, oldukça sert bir açıklama yaparak ilişkisinin bittiğini duyurmuştu.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 4

38 yaşındaki şarkıcı cesur pozları ve cüretkar sahne kıyafetleriyle isminden sıkça söz ettiriyor.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 5

Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan sahne kıyafetiyle sosyal medyayı sallayan Polat, yine cüretkar bir paylaşım yaptı.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 6

Ancak ünlü şarkıcının yaptığı paylaşıma düştüğü küfürlü not herkesi şaşırttı.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 7

Göndermeli bir paylaşım yapan Polat, “Yaa biraz üzüleyim diyorum sonra aynaya bir bakıyorum vazgeçiyorum. Hahahahaha senin ben …… benim canım sağ olsun g.t seni” ifadelerini kullandı.

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 8

İşte Ebru Polat’ın o paylaşımı…

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 9
Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 10

38 yaşındaki şarkıcının öne çıkan diğer paylaşımları da şöyle…

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 11
Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 12
Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 13

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 19

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 20

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 23

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 26

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 28

Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü - Sayfa 36

 

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