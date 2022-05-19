Serenay Sarıkaya’nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic’ten gönderme geldi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu markanın kıyafeti sosyal medyada olay oldu.
Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor.
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Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katıldı.
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Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, kıyafet tercihleriyle konuşuluyor.
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Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı.
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Sarıkaya, başını da taşlarla yaptırdığı başörtüyü andıran bir örtüyle kapattı.
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Instagram’da 9,3 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, kombin pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
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Sarıkaya’nın “Selam ne haber?” notuyla paylaştığı fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı.
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İşte çok konuşulan o kareler…
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Lansmanda eğlenceli anlar yaşayan güzel oyuncu, dans etmeyi de ihmal etmedi.
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Güzel oyuncunun tarzı takipçilerini ikiye böldü.
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Sarıkaya’yı beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Bazı takipçileri güzel oyuncunun taktığı aksesuarı ti’ye aldı.
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