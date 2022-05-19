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Serenay Sarıkaya’nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic’ten gönderme geldi

Serenay Sarıkaya’nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic’ten gönderme geldi
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19 Mayıs 2022 - 13:22

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu markanın kıyafeti sosyal medyada olay oldu.

Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 1

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 2

Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katıldı.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 3

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, kıyafet tercihleriyle konuşuluyor.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 4

Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 5

Sarıkaya, başını da taşlarla yaptırdığı başörtüyü andıran bir örtüyle kapattı.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 6

Instagram’da 9,3 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, kombin pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 7

Sarıkaya’nın “Selam ne haber?” notuyla paylaştığı fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 8

İşte çok konuşulan o kareler…

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 9

Lansmanda eğlenceli anlar yaşayan güzel oyuncu, dans etmeyi de ihmal etmedi.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 10

Güzel oyuncunun tarzı takipçilerini ikiye böldü.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 11

Sarıkaya’yı beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Bazı takipçileri güzel oyuncunun taktığı aksesuarı ti’ye aldı.

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 12

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Serenay Sarıkaya'nın aksesuarı alay konusu oldu! Danla Bilic'ten gönderme geldi - Sayfa 13
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