Tamer Karadağlı’nın yeni görevine ünlü isimlerden hem tepki hem tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararlarına göre, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Ünlü isimlerden hem tepki hem de tebrik paylaşımları geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararlarına göre, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

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Ünlü isimlerden hem tepki hem de tebrik paylaşımları geldi.

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Pınar Altuğ: Yeni görevinde başarılar diliyorum canım.

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Berna Laçin: Daha şaşıracak bir şey bulamam derken az önce duyduğum bir haber beni yine şoke etti. O kadar şaşırdım ki o kadar olur. Her şey çok saçma. Yok yok değildir ya değildir, gece gece bir hata vardır, yatarız kalkarız uyanırız düzelir, di mi? Ben bir soda içeyim.

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Aylin Aslım: Devlet Tiyatroları Gen. Müd. Yrd. Fis Fis İsmail atanırken, Genel Sekreterliğe Çaycı Hüseyin getirildi. Henüz ataması yapılmayan Havuç konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

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Kaan Sekban: Bit artık 2023.

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Ayşenil Şamlıoğlu: Tövbe tövbeeee….Kurumu adım adım bitirdiler…

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Reha Özcan: Hayatı boyunca iki kere tiyatroya giden biri bu atamayı yapamaz. Hayatı boyunca iki önemli festival gören, atayana, atatana atta der. Hep yapılmaması için mücadele edenlerin zaferi ile geçti hayatım. Başarılarım işte sadece bu tanıklıklarım. Biraz pamuk bahtımıza…

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Melih Gökçek: Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Karara göre Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Tamer Karadağlı’ya başarılar diliyorum. tiyatronun başına konunun ehli bir kişi gelmeliydi… tamer tam isabet.

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TAMER KARADAĞLI KİMDİR? Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır. İlkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD’ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlköğrenimine Amerika’da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü ve TED Ankara Koleji’ne yazıldı.

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Sonra Amerika’ya döndü. Karadağlı lise son sınıfta Türkiye’ye kesin dönüş yaparak Çankaya Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.

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İlk kez 1993 yılında bir filmde oynadı. TRT’de yıllarca oynayan ‘Ferhunde Hanımlar’ dizisinde Dr. Selçuk rolü ile tanınan oyuncu, üniversite yıllarında başladığı dublaj işini hep sürdürdü. Robert De Niro, Marlon Brando’nun gençliği, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.

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