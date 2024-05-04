Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı…

Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile buluşmak üzere Fatih’te bir mekâna gitti. İddiaya göre çifti, kamuya açık alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, mekândan çıkan bir kişinin saldırısına uğradı.
Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; Mert Demir, Beşiktaş’taki bir otelde sahne aldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile buluşmak üzere Fatih’teki bir mekâna gitti.
Yakın arkadaşının doğum günü kutlaması için mekana akşam saatlerinde giden Sarıkaya, içerde eğlendiği sırada basın mensupları kapıda onu bekliyordu.
İddiaya göre gazetecilerin Sarıkaya’yı kapıda beklediği esnada mekândan çıkan bir kişi gazetecilere, “Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız” şeklinde konuştu. Ardından gazetecilerle sözlü diyaloğa giren şahıs, gazetecilere saldırdı. Bir süre sonra da çevredeki evlere seslenip destek istedi.
ARABAYI TEKMELEDİ
Sakinleşmeyen şahıs evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunup, fiziksel saldırıya devam etti.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in menajerleri, konuyla ilgili açıklama yaptı.
İşte o açıklamalar:
Serenay Sarıkaya’nın menajeri: Dün gece yaşanan ve basına yansıyan olayla ilgili sanatçımız Serenay Sarıkaya’nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz.
Mert Demir’in menajeri: Dün gece yaşanan olayı sanatçımız Mert Demir ve ekibi olarak bizler olayın ertesi günü üzülerek öğrendik.
İlgimiz olmayan ve bizim dışımızda gerçekleşen bu olayın yaşanmasından, basının haber alma hakkına müdahale edilmesinden ve her türlüsüne karşı olduğumuz şiddetin kullanılmasından dolayı çok üzgünüz. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.