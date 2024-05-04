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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı…

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mayıs 2024 - 15:54

Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile buluşmak üzere Fatih’te bir mekâna gitti. İddiaya göre çifti, kamuya açık alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, mekândan çıkan bir kişinin saldırısına uğradı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 1

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; Mert Demir, Beşiktaş’taki bir otelde sahne aldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile buluşmak üzere Fatih’teki bir mekâna gitti.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 2

Yakın arkadaşının doğum günü kutlaması için mekana akşam saatlerinde giden Sarıkaya, içerde eğlendiği sırada basın mensupları kapıda onu bekliyordu.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 3

İddiaya göre gazetecilerin Sarıkaya’yı kapıda beklediği esnada mekândan çıkan bir kişi gazetecilere, “Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız” şeklinde konuştu. Ardından gazetecilerle sözlü diyaloğa giren şahıs, gazetecilere saldırdı. Bir süre sonra da çevredeki evlere seslenip destek istedi.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 4

ARABAYI TEKMELEDİ

Sakinleşmeyen şahıs evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunup, fiziksel saldırıya devam etti.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 5

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in menajerleri, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklamalar:

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 6

Serenay Sarıkaya’nın menajeri: Dün gece yaşanan ve basına yansıyan olayla ilgili sanatçımız Serenay Sarıkaya’nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 7

Mert Demir’in menajeri: Dün gece yaşanan olayı sanatçımız Mert Demir ve ekibi olarak bizler olayın ertesi günü üzülerek öğrendik.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı... - Sayfa 8

İlgimiz olmayan ve bizim dışımızda gerçekleşen bu olayın yaşanmasından, basının haber alma hakkına müdahale edilmesinden ve her türlüsüne karşı olduğumuz şiddetin kullanılmasından dolayı çok üzgünüz. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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