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Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada

Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mayıs 2024 - 15:52

Cansu Dere ve Kenan İmirzalioğlu’nun başrolleri paylaştığı, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu.

Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Sayfa 1

Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle bir döneme damga vuran Ezel dizisinin finalinden yıllar sonra konuşulmaya devam ediyor.

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Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Sayfa 2

Ay Yapım imzalı, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği Ezel; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz’in hafızalara kazınan performanslarıyla büyük ilgi uyandırmıştı.

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Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Sayfa 3

CEM KARCI’NIN DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTULAR
Ezel dizisinin yıldızları, yıllar sonra yönetmen Cem Karcı’nın doğum günü partisinde bir araya geldi.

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Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Sayfa 4

Ezel dizisinde ikinci yönetmen olarak görev alan Cem Karcı’nın doğum gününde ekipçe çekilen fotoğrafı Sedef Avcı paylaştı.

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Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Sayfa 5

“İYİ Kİ DOĞDUN CEM”
Dizide Eyşan’ın kardeşi Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı, paylaşımına “Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem” notunu düştü.

Ezel ekibinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu.

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Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada - Sayfa 6

Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi olan ve 150 ülkeye satılan dizi, 2010 yılında C21 Format Ödülleri’nde “En İyi Senaryo Formatı” ödülünü de kazanmıştı.

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