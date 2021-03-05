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Şeyma Subaşı o İddialara Yanıt verdi

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Şeyma Subaşı o İddialara Yanıt verdi
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30 Mart 2021 - 11:54
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Burnundan estetik operasyon geçiren ve ardından Instagram paylaşımlarına ara veren Şeyma Subaşı’nın zor günler yaşadığı konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Subaşı, “Uzun zamandır yapmak istediğim sosyal medya detoksunu sonunda gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı

Bir süredir Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda burun estetiği yaptırdığı ortaya çıkmıştı. 30 yaşındaki Subaşı’nın burnunun yamukluğu da takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

HASTANELİK Mİ OLDU?

Instagram’da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan ve bir haftadır paylaşımda bulunmayan Subaşı’nın geçirdiği estetik operasyonlar sonucu hastanelik olduğu ve burnunun düştüğü öne sürülmüştü.

“SONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİM”

Zor günler geçirdiği konuşulan Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bir süredir sosyal medya detoksu yaptığını ifade eden Subaşı, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Biliyorum senelerdir Instagram’da aktif olarak hayatımı paylaşıyorum. Uzun zamandır yapmak istediğim sosyal medya detoksunu sonunda bir veya birkaç hater’ım (ben onları lover’ım olarak görüyorum) sayesinde gerçekleştirdim. Her zaman bizim için kötü gibi gözüken şeylerin içinde iyiyi görmeyi amaçlamışımdır.

“EŞSİZ ANLAR YAŞADIM”

“Instagram hesabıma yapılan bu saldırıya da aynı şekilde yaklaştım” diyen Şeyma Subaşı, şunları da sözlerine ekledi:

Instagram’ımı hemen geri almama rağmen bunu bir işaret olarak görüp, telefonumdan uygulamayı silme kararı aldım. Bu 1 hafta boyunca sosyal medya hesabını çok aktif kullanan biri olarak daha önceden olsa çok telaş yapıp, büyük bir eksiklik olarak tanımlayabileceğim bu hissin aslında bana iyi geldiğini fark ettim. O yüzden size motivasyon ve ilham veren tüm paylaşımlara bana iyi gelen bir periyotta devam etme kararı aldım.

Eminim bu süre zarfında neler yaptığımı merak edenler vardır. 5 gün boyunca bol bol günlük yazdım, normalde yaptığım meditasyon süresini uzattım, bol bol dua ettim, kendimle daha fazla vakit geçirdim. Bana ‘Motivator’ demeye başlayan erkek arkadaşımla her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım. Kız arkadaşlarımla uzun bir seyahat öncesi daha fazla zaman geçirdim ve tabii ki partiledim. Şimdi; nerede kalmıştım?

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sweatshirt’ündeki yazıyla dikkat çekmişti. Subaşı’nın kıyafetindeki “Erkek arkadaşımın malıyım” yazısı sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

“ERKEK ARKADAŞIMIN MALIYIM”

Subaşı’nın giysisinin üzerinde, “Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar” yazıyordu.

Subaşı’nın fotoğrafına, “Umarım üstünde yazan şeylerin anlamını biliyorsundur” ve “Bu bir şaka mı?” şeklinde yorumlar yapılmıştı.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Subaşı, geçtiğimiz günlerde de Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’nin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

“HERKESİN GERÇEK AŞK PARTNERİNİ BULMASINI DİLİYORUM”

Şeyma Subaşı, gönderilerine şu notu düşmüştü:

Dün gece Meedo’yu romantik bir akşam yemeğine çıkardım. Onu restorana götürdüm (Nereye gittiğimizi bilmiyordu) ve sürpriz! Miami’nin en yerel ama aynı zamanda en iyi suşisini yapan yere gittik. Gecenin sonunda kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı gördü ve gözleri tıpkı emojilerdeki gibi oldu! O anda dünyanın en mutlu insanı gibi görünüyordu (Sanırım gerçekten de öyleydi…)

Onun için düşündüğüm bu küçük sürpriz bile ona, benim için ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Benim için yaptığı tüm sürprizlerden bahsetmek bile istemiyorum… Herkesin gerçek aşk partnerini bulmasını diliyorum. Birkaç gün önce bile günlük yazmaya başladım. Bu sefer günlüğüme her gün yaşadıklarımı, kendimi daha iyi bir noktaya getirmek, ilerlememi geliştirmek ve gözlemlemek için hissettiklerimi yazıyorum.

Her gün daha heyecanlı, daha huzurlu ama aynı zamanda daha çılgın. Yıllardır yaptığım gibi hep burada olacağım ve pozitif enerji vermeye, samimi ve gerçek Şeyma’yı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim… Aslında yeni bir döneme başlıyoruz. Şeyma’nın peri masalına hoş geldiniz!

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