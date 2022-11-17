Seren Serengil sonunda annesiyle de birbirine girdi! 30 milyonluk ev kavga çıkardı…

Gülşen, Hadise gibi ünlü isimlere söylediği sözlerle ve canlı yayında girdiği polemiklerle gündeme gelen Seren Serengil annesi Nevin Teoman ile de kavgalı. Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman, Suadiye’deki evleri yüzünden kızına dava açtı. Nevin Teoman’ın anlattıkları ise ağızları açık bıraktı.

Söylemezsem Olmaz programındaki iddialı yorumlarıyla sık sık tepki çeken Seren Serengil annesiyle de davalık oldu.

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Nevin Teoman, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Suadiye’deki evinin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil’e dava açtı.

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Sabah’taki habere göre Teoman, şu ifadeleri kullandı:

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“Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi, ne de faturalarımı. Aylarca doğal gazsız oturdum. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi, kendisine dava açtım.”

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Nevin Teoman, noterden imzasını alıp Bostancı’daki evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil’e dava açtı.

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İddiaya göre Serengil, annesi Nevin Teoman’ı Ankara’da GATA’ya götürüp sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı.

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Ardından Teoman’ın Suadiye’de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairesinin tapusunu kendi üzerine aldı.

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Maddi sıkıntı içerisinde olan Nevin Teoman, dairesini satılığa çıkarmak istediğinde tapunun kendisinin üzerinde olmadığını, Seren Serengil’in üzerine geçtiğini öğrenince kızına dava açtı.

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Nevin Teoman’ın avukatı ise şöyle konuştu:

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“Seren Hanım ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeye göre annesine ölünceye kadar bakması, sağlık, bakım, beslenme, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri sağlanmadı” diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi” diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi.

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‘BANA SEREN DEĞİL BÜYÜK KIZIM FULYA BAKIYOR’ Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli’nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil’in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini belirtti.

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Teoman, “Evde doğal gaz kesik şekilde aylarca oturdum, apartman aidatlarını bile veremedim, elektrik-su borçlarım var” dedi.

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’25 YILDIR TÜM İHTİYAÇLARINI BEN KARŞILIYORUM’ Seren Serengil ise annesinin kendisine yönelik suçlamalarını reddetti:

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Annemin 25 yıldır tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum, kız kardeşim Fulya’ya para gönderip anneme yardım ediyorum.

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Annemin vasiyetiydi zaten, ‘Suadiye’deki evi sana vereceğim’ diyordu. Noterde de bunu kendisi beyan etti.

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