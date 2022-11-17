Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi…

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi…
2 views
17 Kasım 2022 - 11:20

Kuruluş Osman, Bir Küçük Gün Işığı, Yalı Çapkını, Yargı yıldızlarına fark atarak IMDb Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 1

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu.

İşte en popüler oyuncular… 

151

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 2

50. Nurgül Yeşilçay

251

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 3

49. Berrak Tüzünataç

351

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 4

48. Seray Kaya

451

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 5

47. Çağlar Ertuğrul

551

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 6

46. Erkan Kolçak Köstendil

651

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 7

45. Aytaç Şaşmaz

751

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 8

44. İbrahim Çelikkol

851

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 9

43. Mert Yazıcıoğlu

951

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 10

42. Elçin Sangu

1051

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 11

41. Cengiz Coşkun

1151

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 12

 40. Devrim Özkan

1251

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 13

39. Okan Yalabık

1351

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 14

38. Burcu Biricik

1451

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 15

37. Alperen Duymaz

1551

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 16

36. Gülçin Santırcıoğlu

1651

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 17

35. Beren Saat

1751

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 18

34. Esra Bilgiç

1851

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 19

33. Numan Acar

1951

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 20

32. Haluk Bilginer

2051

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 21

31. Neslihan Atagül

2151

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 22

30. Mert Ramazan Demir

2251

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 23

 29. Nuri Bilge Ceylan

2351

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 24

28. İrem Altuğ

2451

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 25

27. Kaan Urgancıoğlu

2551

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 26

26. Ayça Ayşin Turan

2651

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 27

25. Engin Altan Düzyatan

2751

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 28

24. Bergüzar Korel

2851

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 29

23. Leyla Tanlar

2951

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 30

22. Engin Akyürek

3051

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 31

21. Burak Deniz

3151

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 32

 20. Cansu Dere

3251

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 33

19. Burak Özçivit

3351

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 34

18. Bensu Soral

3451

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 35

17. Aras Bulut İynemli

3551

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 36

16. Ayça Bingöl

3651

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 37

15. Çağatay Ulusoy

3751

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 38

14. Berkun Oya

3851

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 39

13. Elia Kazan

3951

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 40

12. Ennis Esmer

4051

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 41

11. Hazal Kaya

4151

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 42

10. Demet Özdemir

4251

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 43

9. Pınar Deniz

4351

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 44

8. Kıvanç Tatlıtuğ

4451

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 45

7. Afra Saraçoğlu

4551

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 46

 6. Hande Erçel

4651

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 47

5. Tuba Büyüküstün

4751

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 48

4. Kerem Bürsin

4851

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 49

3. Tchéky Karyo

4951

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 50

2. Dilan Çiçek Deniz

5051

Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi… - Sayfa 51

1. Can Yaman

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı!Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı!
Seren Serengil sonunda annesiyle de birbirine girdi! 30 milyonluk ev kavga çıkardı…Seren Serengil sonunda annesiyle de birbirine girdi! 30 milyonluk ev kavga çıkardı…
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’dan ‘suikast ihbarı’ iddiası: İki değişik kanaldan geldiÜmit Özdağ’dan ‘suikast ihbarı’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
Adana Demirspor’dan Hulk ve Suarez hamlesi!Adana Demirspor’dan Hulk ve Suarez hamlesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karadeniz Tahıl Anlaşması uzatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski’den peş peşe açıklamalar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merakla beklenen Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022 EGM maaş promosyon ödemesi… Polis promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil sonunda annesiyle de birbirine girdi! 30 milyonluk ev kavga çıkardı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı tedbirler geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Boluğur’un eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Mert Aydın’ın hayatı ve kariyeri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümit Özdağ’dan ‘suikast ihbarı’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
Cristiano Ronaldo’nun röportajının yeni bölümü yürek dağladı!Kasım 16, 2022-12:20 pm
Taksim bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıKasım 16, 2022-12:14 pm
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakınKasım 15, 2022-9:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !