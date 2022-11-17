Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! İlk sırayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi…

Kuruluş Osman, Bir Küçük Gün Işığı, Yalı Çapkını, Yargı yıldızlarına fark atarak IMDb Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.
Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu.
İşte en popüler oyuncular…
50. Nurgül Yeşilçay
49. Berrak Tüzünataç
48. Seray Kaya
47. Çağlar Ertuğrul
46. Erkan Kolçak Köstendil
45. Aytaç Şaşmaz
44. İbrahim Çelikkol
43. Mert Yazıcıoğlu
42. Elçin Sangu
41. Cengiz Coşkun
40. Devrim Özkan
39. Okan Yalabık
38. Burcu Biricik
37. Alperen Duymaz
36. Gülçin Santırcıoğlu
35. Beren Saat
34. Esra Bilgiç
33. Numan Acar
32. Haluk Bilginer
31. Neslihan Atagül
30. Mert Ramazan Demir
29. Nuri Bilge Ceylan
28. İrem Altuğ
27. Kaan Urgancıoğlu
26. Ayça Ayşin Turan
25. Engin Altan Düzyatan
24. Bergüzar Korel
23. Leyla Tanlar
22. Engin Akyürek
21. Burak Deniz
20. Cansu Dere
19. Burak Özçivit
18. Bensu Soral
17. Aras Bulut İynemli
16. Ayça Bingöl
15. Çağatay Ulusoy
14. Berkun Oya
13. Elia Kazan
12. Ennis Esmer
11. Hazal Kaya
10. Demet Özdemir
9. Pınar Deniz
8. Kıvanç Tatlıtuğ
7. Afra Saraçoğlu
6. Hande Erçel
5. Tuba Büyüküstün
4. Kerem Bürsin
3. Tchéky Karyo
2. Dilan Çiçek Deniz
1. Can Yaman