Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Serenay Sarıkaya’ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz’dan açıklama:

Serenay Sarıkaya’ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz’dan açıklama:
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
17 Nisan 2024 - 19:46

Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Cem Yılmaz’dan gelen Marty Feldman paylaşımı gönderme olarak algılanmıştı. Ünlü komedyen konuyla ilgili açıklama yaptı.

En son Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York’ta düzenlenen ‘GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri’ gecesindeki kıyafetiyle gündem oldu.

Dekoltesiyle sosyal medyada gündem olan ve çok konuşulan Serenay Sarıkaya’nın ardından Cem Yılmaz, ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman’ın fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya’ya gönderme iddiası

Ancak Marty Feldman, 2 Aralık 1982’de hayatını kaybetmişti. Feldman’ın doğum tarihi ise 8 Temmuz 1934. Yani hayatını kaybettiği gün ya da doğum günü değildi. Bu nedenle Cem Yılmaz’ın paylaşımının ardından takipçiler, Serenay Sarıkaya’ya gönderme olduğunu iddia etti.

“Sağ gözüme lazer yapıldı”

Dün “CMXXIV” gösterisinde konuşan Cem Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Cem Yılmaz, paylaşımı o nedenle yaptığını da ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maldivler’e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştüMaldivler’e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştü
Serdar Ortaç ayakta duramıyor… Ünlü şarkıcının konser görüntüleri hayranlarını üzdü!Serdar Ortaç ayakta duramıyor… Ünlü şarkıcının konser görüntüleri hayranlarını üzdü!
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandıMetin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandı
Hande Ataizi güzellik sırlarını anlattıHande Ataizi güzellik sırlarını anlattı
Aşkın Nur Yengi’nin ’emekli maaşı’ yorumu olay olduAşkın Nur Yengi’nin ’emekli maaşı’ yorumu olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’ın “Nereden çıktı bu veled” filmi yeniden gündem oldu.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika.. Servet Yardımcı TFF Başkanlığı’na adaylığını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hafta 4 gün çalışma Türkiye’de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maldivler’e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç ayakta duramıyor… Ünlü şarkıcının konser görüntüleri hayranlarını üzdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya’ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz’dan açıklama:
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emel Sayın’ın ilk eşini tanıyabildiniz mi? 2 kez evlenip boşandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’la ilişkisi ortaya çıkan kadının ilk kez fotoğrafı yayınlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Ataizi güzellik sırlarını anlattı
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa’da gaz fiyatları artış gösterdiNisan 17, 2024-11:25 am
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 19. turda da kazanan olmadıNisan 17, 2024-11:23 am
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildiNisan 17, 2024-11:19 am
Avrupa Ligi’nde yarı finale kim çıkacak?Nisan 17, 2024-11:18 am
Gediz’de 2 hektarlık ormanlık alan kül olduNisan 17, 2024-11:16 am
Brent petrolün varil fiyatı 89,79 dolarNisan 17, 2024-11:13 am
Borsa güne yükselişle başladıNisan 17, 2024-11:12 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !