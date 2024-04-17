Serenay Sarıkaya’ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz’dan açıklama:

Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Cem Yılmaz’dan gelen Marty Feldman paylaşımı gönderme olarak algılanmıştı. Ünlü komedyen konuyla ilgili açıklama yaptı.

En son Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York’ta düzenlenen ‘GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri’ gecesindeki kıyafetiyle gündem oldu.

Dekoltesiyle sosyal medyada gündem olan ve çok konuşulan Serenay Sarıkaya’nın ardından Cem Yılmaz, ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman’ın fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya’ya gönderme iddiası

Ancak Marty Feldman, 2 Aralık 1982’de hayatını kaybetmişti. Feldman’ın doğum tarihi ise 8 Temmuz 1934. Yani hayatını kaybettiği gün ya da doğum günü değildi. Bu nedenle Cem Yılmaz’ın paylaşımının ardından takipçiler, Serenay Sarıkaya’ya gönderme olduğunu iddia etti.

“Sağ gözüme lazer yapıldı”

Dün “CMXXIV” gösterisinde konuşan Cem Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Cem Yılmaz, paylaşımı o nedenle yaptığını da ekledi.