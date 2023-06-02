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Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Haziran 2023 - 14:49

Birce Akalay, kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyle olan yazışmasını takipçileriyle paylaştı ve onları uyardı: Bunlar azıtmış, aman dikkat

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

Birce Akalay’ın başı siber suç işleyen dolandırıcılarla dertte…
Sosyal medyada bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen ünlü oyuncu, başından geçenleri anlattı.

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

Sosyal medyada arkadaşı zannettiği kişi tarafından kandırılmaya çalışılan Birce Akalay, takipçilerini uyardı.

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

“UCUZ ATLATTIM”

Kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyle yazışmasını yayımlayan Birce Akalay, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor, aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay’ın profili gibiydi. Onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmiş iyice. Aman diyeyim, dikkat!

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

ONLAR DA UYARMIŞTI

Öte yandan Müjde Ar da kendisi adına açılan sahte Twitter hesaplarından sonra isyan etmişti. Kendisi sayfasını oluşturmak zorunda kalan Ar, “Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım. Diğer hiçbir hesaba itibar etmeyiniz” diyerek, takipçilerini uyarmıştı.

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

Hülya Koçyiğit de geçtiğimiz aylarda “Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

Ediz Hun ise “Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz’in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım” demişti.

Kaynak:https://www.haberturk.com

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