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Selin vurduğu Şanlıurfa’da vatandaşların belediye başkanına tepkisi sert oldu

Selin vurduğu Şanlıurfa’da vatandaşların belediye başkanına tepkisi sert oldu
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15 Mart 2023 - 15:21
Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda sokak ve caddenin göle döndüğü Şanlıurfa’da sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Depremin ardından gelen sel felaketi nedeniyle çaresiz kalan vatandaşlar yaşanan olaylarda ihmali ve yetersizliği bulunduğu iddiasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e tepki gösterdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.
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