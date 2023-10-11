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10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı

10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 14:07

İstanbul Bayrampaşa’da 19 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan kadının evine 10 yıllık arkadaşının eşi kurşun yağdırdı

İstanbul Bayrampaşa’da 19 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan kadının evine, 10 yıllık arkadaşının eşi kurşun yağdırdı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 8 Ekim’de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Zeynep Kurnaz’ın bir akrabasıyla 10 yıllık arkadaşı Ö.S. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir husumet oluştu. Ö.S. ve eşi A.S., olaydan sorumlu tuttukları Zeynep Kurnaz’ın kapısına gelerek tehditler savurdu.

Ö.S. binanın kapısına dayanarak zile bastı. Eşi A.S. de aracından çıkardığı tabancayı arka arkaya ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar 5 katlı binanın en üst katında oturan Zeynep Kurnaz’ın camının altına isabet etti.

Evde 19 yaşındaki kızıyla beraber dehşet yaşayan Kurnaz, konuyu polis ekiplerine bildirdi. O sırada, şüpheli çift geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Zeynep Kurnaz’ın ifadesine başvurdu. Silahı ateşleyen A.S., Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Adliyeye sevk edilen A.S.’nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının binanın kapısına dayanarak zile bastığı görülüyor. O sırada eşi arabasına giderek silahını alıyor ve arka arkaya ateşliyor. Daha sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşıyorlar.

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KIZIMA BAKTIĞIMDA AĞLIYORDU

Evi kurşunlanan Zeynep Kurnaz, “Evime silahlı saldırı oldu. Bu kişi 10 yıllık arkadaşım ve arkadaşımın eşi. Bir alacak verecek olayı. Gece 02.00 sıralarında kapımız çok şiddetli bir şekilde çalıyordu. Kızımla beraber yaşıyoruz. O sersemlikle hoparlöre doğru gittim. Hoparlörden ‘Kim o?’ dedim. Bir bayan sesi vardı. ‘Evi başına yıkacağım, in aşağıya’ dedi. Algılayamadım. Kızım çok korkmuştu. Camdan baktığımda arkadaşım ve eşini gördüm. Eşi bağırıyordu. Ağza alınmayacak küfür ve hakaretler ediyordu.

‘ İn aşağı öldüreceğim seni’ diyordu. Arkamı döndüm. Kızıma baktığımda ağlıyordu. Onu çekyata yatıracaktım. O ara 5-6 el silah sesi duydum” dedi.

KARAKOLDAN SERBEST BIRAKILDI

Kurşunların camın altına isabet ettiğini söyleyen Kurnaz, “Ben o arada 155’i arayıp yardım istedim. Polis memurları geldi. Geldiğinde onlar kaçmıştı. Memurlar ifademi almak için karakola götürdüler. O sırada olay yeri inceleme gelmişti. Boş kovanları topladılar. Polisler yakaladı. Sonrasında karakoldan serbest bırakıldığını öğrendim. Kendilerinden şikayetçiyim. Çok büyük bir korku yaşattılar. Hala tehdit altındayız” diye konuştu.

OLAYI FARKLILAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çok korktuğunu ifade eden Kurnaz, “Kızım da korkuyor. Kızım 19 yaşında üniversite öğrencisi. Benim bir akrabamdan alacakları vardı. Alacaklarını aldılar. İki tarafta birbirinden şikayetçi. Sonuçta paralarını aldılar. Ellerinde makbuzları var. Olayı farklılaştırmaya çalışıyorlar. 2 kişiler, biri akrabam biri arkadaşım” şeklinde konuştu.

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