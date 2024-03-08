Selen Görgüzel kendine yatırım yapıyor

Usta müzik hocalarından düzenli ders alan Görgüzel konseri olmasa bile haftada üç gün orkestrasıyla prova yapıyor. Sahneden kazandığını ise yine sahnesine yatırıyor. Dinleyicilerinin kulaklarına olduğu kadar gözlerine de hitap eden Selen Görgüzel Valentino, Gucci, Dolce Gabbana gibi dünyaca ünlü moda evlerinin ve Türkiye’nin önde gelen modacıların tasarımlarıyla sahneye çıkıyor.