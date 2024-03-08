Selen Görgüzel kendine yatırım yapıyor

Oyunculukta gösterdiği büyük başarının ardından müzik kariyerine ağırlık veren Selen Görgüzel son şarkısı ‘Umurumda Değil’ ile listelerde. Sesi ve yeteneğiyle dikkat çeken Selen Görgüzel ustalardan ders alarak ve sahne kıyafetleri için kesenin ağzını açarak kendisine yatırım yapıyor…
Yıllardır birçok dizi ve sinema projesinde rol alarak oyunculuk alanında kendini kanıtlayan Selen Görgüzel ‘Mahallenin Muhtarları’, ’Kurtlar Vadisi’, ‘Türk Malı’, ‘Avrupa Yakası,’ ‘Belalı Baldız,’ ‘Deli Duran,’ ‘Oğlum İçin,’ ‘Doktorlar’ gibi popüler dizilerde önemli karakterleri canlandırdı. Kariyerine oyunculuğun ardından televizyonu da ekleyen Selen Görgüzel sunduğu sabah programında her söylediğiyle gündem olan bir ekran yüzü.
On parmağında on marifet olan Selen Görgüzel son dönemde müzik kariyerine ağırlık verdi. Çıkardığı single’lar ve yaptığı sahne çalışmalarıyla büyük kitlelere ulaşan Selen Görgüzel son şarkısı ‘Umurumda Değil’ ile müzik severlerden tam not aldı. Yeteneğiyle müzik dünyasında kendine haklı bir yer edinen Selen Görgüzel “Ben oldum” demeden kendini geliştirmeye devam ediyor.
Usta müzik hocalarından düzenli ders alan Görgüzel konseri olmasa bile haftada üç gün orkestrasıyla prova yapıyor. Sahneden kazandığını ise yine sahnesine yatırıyor. Dinleyicilerinin kulaklarına olduğu kadar gözlerine de hitap eden Selen Görgüzel Valentino, Gucci, Dolce Gabbana gibi dünyaca ünlü moda evlerinin ve Türkiye’nin önde gelen modacıların tasarımlarıyla sahneye çıkıyor.