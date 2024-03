Selen Görgüzel kendine yatırım yapıyor

On parmağında on marifet olan Selen Görgüzel son dönemde müzik kariyerine ağırlık verdi. Çıkardığı single’lar ve yaptığı sahne çalışmalarıyla büyük kitlelere ulaşan Selen Görgüzel son şarkısı ‘Umurumda Değil’ ile müzik severlerden tam not aldı. Yeteneğiyle müzik dünyasında kendine haklı bir yer edinen Selen Görgüzel “Ben oldum” demeden kendini geliştirmeye devam ediyor.