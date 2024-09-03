Selde ölenlerin sayısı 95’e yükseldi!

Husilere bağlı Hudeyde Acil Durum Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde kentinin bazı ilçelerinde son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu selde boğulma, evlerin yıkılması ya da yıldırım çarpması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ağustos ayı başından bu yana Hudeyde kentinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 95’e, yaralı sayısının da 34’e yükseldiği kaydedildi.

Hudeyde Acil Durum Komitesi’nden 30 Ağustos’ta yapılan yazılı açıklamada, “Bu ayın başından bu yana Hudeyde kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84’e, yaralı sayısı 25’e yükseldi” ifadelerine yer verilmişti.

Yemen’de ağustos ayının başından beri etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.