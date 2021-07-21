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Selçuk Tektaş’tan Acı Haber

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Selçuk Tektaş’tan Acı Haber
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21 Temmuz 2021 - 10:45
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Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acılı haberi alan aile hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. 41 yaşında hayatını kaybeden Tektaş, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Alişan'ın Kardeşi Selçuk Tektaş'tan Acı Haber

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca geçtiğimiz ay Maslak’ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş’tan acı haber geldi.

Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede bu gece hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından duyurdu. Erbil paylaşımında “Allah ailesine, eşine sabır versin. Nur içinde yatsın” notunu yazdı.

“ÇOK İNANMIŞTIK, DÖNECEKTİN GERİ”

Alişan’ın yakın dostu Demet Akalın ise Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Çok inanmıştık, dönecektin geri. Rabbim ailesine sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk” ifadelerini kullandı.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan’ın menajerliğini yapıyordu.

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