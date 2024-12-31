İSTANBUL’DA YILBAŞI TEDBİRLERİ: BEYOĞLU YOLLARI KAPATILDI, ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul’da yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafik önlemleri alındı. Beyoğlu’na çıkan yollar kapatıldı, Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş’ta tedbirler artırıldı.

31 Aralık 2024 – İstanbul’da 31 Aralık akşamı yapılacak yılbaşı kutlamaları ve yoğun etkinlikler nedeniyle şehrin merkezine giden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Beyoğlu’na çıkan yollar, İstiklal Caddesi ve çevresindeki birçok cadde 14:00 itibariyle trafiğe kapatılırken, Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş‘ta da çeşitli önlemler alındı. İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi için trafik düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri konusunda açıklamalar yaptı.

Beyoğlu’nda Kapanacak Yollar

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden biri olan Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi ve çevresindeki yollar saat 14:00’ten itibaren kapatılacak. Kapanacak yollar arasında:

İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak’tan Taksim Meydanı’na kadar)

(Hocazade Sokak’tan Taksim Meydanı’na kadar) Asmalı Mescit Caddesi

Dünya Sağlık Sokak ve Osmanlı Sokak

ve Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki Zambak Sokak ve Atıf Yılmaz Caddesi

Kadıköy’de Kapanacak Yollar

Kadıköy’de de yılbaşı kutlamaları için trafik düzenlemeleri yapıldı. 14:00 itibariyle kapatılacak bazı yollar şunlar:

General Asım Gündüz Caddesi ve kesişimlerinde bulunan bazı sokaklar

ve kesişimlerinde bulunan bazı sokaklar Söğütlüçeşme Caddesi

Badem Altı Sokak ve Moda Caddesi kesişimleri

Şişli ve Beşiktaş’ta Trafik Önlemleri

Şişli’de kapanacak yollar:

Mim Kemal Öke Caddesi

Abdi İpekçi Caddesi ve çevresindeki yollar

Beşiktaş’ta ise Kuruçeşme Mahallesi’nde bazı yollar trafiğe kapatılacak ve araç akımları Ulus Mahallesi‘ne yönlendirilecek.

Alternatif Yollar ve Ulaşım Düzenlemeleri

Kapalı yollar nedeniyle alternatif güzergahlar belirlendi. İstanbul’daki toplu taşıma hatları da yılbaşı gecesi için geçici olarak düzenlendi. Özellikle tramvay hatlarında bazı seferler iptal edilirken, Unkapanı Köprüsü ve Refik Saydam Caddesi gibi yollar alternatif güzergahlar olarak önerildi.

Önemli Uyarılar ve Vatandaşlara Tavsiyeler

İstanbul’da yılbaşı gecesi yapılacak kutlamalar ve yoğun etkinlikler nedeniyle trafik, güvenlik ve sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için vatandaşların belirtilen yasaklara uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/