Jeff Bezos 11 Dakikalığına Uzaya Gitti

Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos’un aracı uzaya fırlatıldı. Bezos, 11 dakikalık seyahatin ardından dünyaya döndü

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin’in geliştirdiği roket Türkiye saatiyle 16:12’de uzaya fırlatıldı. Bezos’un da aralarında bulunduğu dört kişiyi taşıyan araç, kısa süren uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü.

Türkiye saati ile 16 sıralarında gerçekleşen fırlatmanın adresi de, Bezos’un Teksas’taki özel merkezi oldu. Yapılan planlamaya göre, dört mürettebatı taşıyan kapsül, 76 kilometre irtifada roketten ayrıldı. Roket fırlatma platformuna geri dönerken, kapsül 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam etti. Tarihi yolculukta Bezos’a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti.

Kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor. New Shepard ismi verilen uzay aracı, gelecekte önemli bir yere sahip olacağı öngörülen uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirildi.