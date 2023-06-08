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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm çağrısı: Vakit kaybetmeden süreci başlatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm çağrısı: Vakit kaybetmeden süreci başlatın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2023 - 16:35

Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon Millet Bahçesi 125 bin, Adana Aladağ Bahçesi 200 bin, Sivas Bahçesi 158 bin, Erzincan Tercan Bahçesi 52 bin metrekare olmak üzere millet bahçelerimiz 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir. İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyor gençlerden çalışanlara kadar sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımız burada dinleniyor, evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı hayata kavuşuyor. Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak hizmet vermekte. Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın bu süreçte ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu. Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık. 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz. Büyük İstanbul Mitingimizi de Atatürk Havalimanı’nda yaptık. 500 millet bahçemizin tamamını bitince 81 vilayetimizin çehresi değişecek.

KAYAK: www.posta.com.tr

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