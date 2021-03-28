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O İlde Kimyasal Madde Alarmı!

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O İlde Kimyasal Madde Alarmı!
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28 Mart 2021 - 12:33
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpten sızan gaz 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkiledi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, gazdan etkilenen kişilerin kaldırıldığı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine giriş-çıkışlar ise tedbir amaçlı kapatıldı.

Olay, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacıda çalışan bir kişi içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpü boşaltmak istedi. Şahıs daha sonrasında tüpü, ilçeden geçen kanal kenarına attı. Bölgeden geçmekte olan vatandaşlar kokudan etkilenerek hastaneye başvurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 polis memuru da tüpten çıkan gazdan etkilendi. Koku şüphesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenerek ilçe hastanesine giden kişilerin tedavi altına alındığı Pamukova Devlet Hastanesine giriş ve çıkışlar tedbir amaçlı kapatıldı.

Kimyasal zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan polis ve vatandaşlar, kimyasal banyo yaptırıldıktan sonra müşahede altına alındı. Gazdan etkilenen 3 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AFAD KBRN ekiplerince yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi. Bölgede incelemeler sürerken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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