Kılıçdaroğlu Karanlık Evinden Açıklama Yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisinin ardından karanlıkta basın toplantısı düzenliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, kesintinin ardından karanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki gösteren ve ‘Erdoğan düzenlemeyi geri çekene kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini’ açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği bugün kesilmişti.

CHP Lideri, elektriğinin kesilmesi sonrası saat 21’i işaret ederek açıklamaya yapacağını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU, KARANLIKTA KONUŞUYOR

Kılıçdaroğlu, saatler 21’i gösterirken; kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

‘Milyonlar faturalarını ödeyemecek hale geldi.

Zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale getirildi. Bu zenginler servetlerinin yüzde 1’ini paylaşsalar bütün çocukların eğitim masrafları karşılanır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem miladi doldurdu. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir.

Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir.

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