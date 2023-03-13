Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! “Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!”

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! “Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!”
3 views
13 Mart 2023 - 15:55
Kahramanmaraş’ta 11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerden 1 hafta önce uyarıda bulunan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili flaş açıklama yaptı. İçelli kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok derken, “Marmara’da çoklu yırtılma beklemiyoruz. Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara Çukuru’nda ise 6.5 büyüklüğünün üzerinde deprem olmaz” ifadelerini kullandı.

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 1

Kahramanmaraş merkezli iki deprem hem 11 ili yıktı hem de 50 bine yakın vatandaşın hayatına mal oldu. Deprem felaketi sonrası uzmanlar birbiri ardına özellikle beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

115

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 2

Kimi uzmanlar İstanbul’da 2045’e kadar depremin olmayacağını savundu kimi ise en az 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceğini iddia etti.

215

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 3

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden 1 hafta önce uyarılarda bulunan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, olası İstanbul depremi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

315

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 4

Haber Global’de yer alan habere göre bazı uzmanlarların Marmara depreminin 7’nin üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağı iddialarına katılmadığını söyleyen Serkan İçelli olası İstanbul depreminin 6.5 büyüklüğünün üzerine çıkmayacağını söyledi.

 

415

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 5

İçelli, yaşanılması düşünülen Marmara depreminde Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara çukurunda ise 6.5 büyüklüğünde deprem beklediğini söyleyerek, “Marmara’da çoklu yırtılma beklemiyoruz. Çoklu yırtılma dediğimiz segmentler arasında çoklu yırtılmadan dolayı 7.4, 7.8’e kadar deprem üreteceğini söyleyen uzmanlarımız var.

515

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 6

Fakat ben bu görüşlere katılmıyorum. Burada ki üst kabuğunun çok sert olması ve 10 kilometre derinlikteki zeminin zayıf olmasından dolayı sürünme devam ediyor. Alttan süründüğü için de bu enerji azalıyor.

615

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 7

Yaklaşık 200 yıllık sismiste çok sık devam ettiği için burada herhangi bir 7 büyüklüğünde deprem enerjisi yok.

715

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 8

Bu yüzden kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok. Biz Çınarcık ve Adalar fayı üzerinde 6.4 büyüklüğüne kadar bir deprem bekliyoruz.

815

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 9

Yine orta Marmara çukurunda da ise 6.5’e kadar bir deprem olur. Fakat bu büyüklüklerin üzerinde olmaz” şeklinde konuştu.

915

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 10

TSUNAMİ UYARISI YAPTI

İçelli kıyı şeritli ilçelerin tsunamiden etkileneceğini belirterek, “Bu depremler çok yakın zamanda mı uzak zamanda mı olur kimse bilemez. Bildim diyenler de yalan söyler.

1015

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 11

Yer altında düşey atımlı bir fayın oynaması durumunda özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi kıyı şeritli ilçelerimizi çok etkileyecektir. Yalova ve karşısında ki kıyıları depremin ardından tsunami etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

1115

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 12

İçelli, vatandaşların deprem yaşanacağı tarihleri ortaya atan şahıslara itibar etmemesi gerektiğini söyleyerek, “Önemli bir konu ise malum depremden önce bildiğini söyleyenler var. Bunlara itimat etmeyin” dedi.

1215

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 13
1315

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 14
1415

Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! "Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!" - Sayfa 15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar’ı ‘evine’ götürdü… ‘Everything Everywhere All At Once’ın başarısının sırrı ne?Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar’ı ‘evine’ götürdü… ‘Everything Everywhere All At Once’ın başarısının sırrı ne?
Millet İttifakı’nda liste hesapları… Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek mi? Dicle Canova son gelişmeleri aktardıMillet İttifakı’nda liste hesapları… Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek mi? Dicle Canova son gelişmeleri aktardı
Avrupa borsaları 2 günde sert düştüAvrupa borsaları 2 günde sert düştü
CHP’den çok konuşulacak Muharrem İnce çıkışı! Adaylığı dün açıklanmıştı…CHP’den çok konuşulacak Muharrem İnce çıkışı! Adaylığı dün açıklanmıştı…
Ölen kişiler ile bağlantı kurabilir miyiz ?Ölen kişiler ile bağlantı kurabilir miyiz ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de bir banka daha kapatıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar’ı ‘evine’ götürdü… ‘Everything Everywhere All At Once’ın başarısının sırrı ne?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Kore’de ‘Kim Jong Un’ krizi… Hepsi görevden alındı! Kurşuna dizilecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Millet İttifakı’nda liste hesapları… Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek mi? Dicle Canova son gelişmeleri aktardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrupa borsaları 2 günde sert düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’den çok konuşulacak Muharrem İnce çıkışı! Adaylığı dün açıklanmıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! “Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ölen kişiler ile bağlantı kurabilir miyiz ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Özer’den LGS açıklaması! Depremzede öğrenciler diğer illerde sınava girebilecek… LGS kılavuzu yayımlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Komşu bu skandal ile çalkalanıyor… Yunanistan’ı sarsan tren faciasında korkunç iddia
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…Mart 9, 2023-3:50 pm
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…Mart 9, 2023-3:49 pm
Şirketlere deprem vergisi geldiMart 9, 2023-3:47 pm
Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”Mart 9, 2023-3:42 pm
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD duyurdu…Mart 9, 2023-3:33 pm
Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu Adaylığa ÇağırdıMart 3, 2023-4:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !