Uzman isim İstanbul depremi için konuştu! “Kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok!”

Kahramanmaraş’ta 11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerden 1 hafta önce uyarıda bulunan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili flaş açıklama yaptı. İçelli kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok derken, “Marmara’da çoklu yırtılma beklemiyoruz. Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara Çukuru’nda ise 6.5 büyüklüğünün üzerinde deprem olmaz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem hem 11 ili yıktı hem de 50 bine yakın vatandaşın hayatına mal oldu. Deprem felaketi sonrası uzmanlar birbiri ardına özellikle beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 15

Kimi uzmanlar İstanbul’da 2045’e kadar depremin olmayacağını savundu kimi ise en az 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceğini iddia etti.

2 15

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden 1 hafta önce uyarılarda bulunan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, olası İstanbul depremi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

3 15

Haber Global’de yer alan habere göre bazı uzmanlarların Marmara depreminin 7’nin üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağı iddialarına katılmadığını söyleyen Serkan İçelli olası İstanbul depreminin 6.5 büyüklüğünün üzerine çıkmayacağını söyledi.

4 15

İçelli, yaşanılması düşünülen Marmara depreminde Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara çukurunda ise 6.5 büyüklüğünde deprem beklediğini söyleyerek, “Marmara’da çoklu yırtılma beklemiyoruz. Çoklu yırtılma dediğimiz segmentler arasında çoklu yırtılmadan dolayı 7.4, 7.8’e kadar deprem üreteceğini söyleyen uzmanlarımız var.

5 15

Fakat ben bu görüşlere katılmıyorum. Burada ki üst kabuğunun çok sert olması ve 10 kilometre derinlikteki zeminin zayıf olmasından dolayı sürünme devam ediyor. Alttan süründüğü için de bu enerji azalıyor.

6 15

Yaklaşık 200 yıllık sismiste çok sık devam ettiği için burada herhangi bir 7 büyüklüğünde deprem enerjisi yok.

7 15

Bu yüzden kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok. Biz Çınarcık ve Adalar fayı üzerinde 6.4 büyüklüğüne kadar bir deprem bekliyoruz.

8 15

Yine orta Marmara çukurunda da ise 6.5’e kadar bir deprem olur. Fakat bu büyüklüklerin üzerinde olmaz” şeklinde konuştu.

9 15

TSUNAMİ UYARISI YAPTI İçelli kıyı şeritli ilçelerin tsunamiden etkileneceğini belirterek, “Bu depremler çok yakın zamanda mı uzak zamanda mı olur kimse bilemez. Bildim diyenler de yalan söyler.

10 15

Yer altında düşey atımlı bir fayın oynaması durumunda özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi kıyı şeritli ilçelerimizi çok etkileyecektir. Yalova ve karşısında ki kıyıları depremin ardından tsunami etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

11 15

İçelli, vatandaşların deprem yaşanacağı tarihleri ortaya atan şahıslara itibar etmemesi gerektiğini söyleyerek, “Önemli bir konu ise malum depremden önce bildiğini söyleyenler var. Bunlara itimat etmeyin” dedi.

12 15

13 15