Haluk Bilginer ve Melisa Döngel’den 45 yaş farkı açıklaması

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Melisa Döngel’in başrolünde yer aldığı Disney Plus dizisi Sekizinci Aile, daha yayınlanmadan sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Diziye dair en çok konuşulan konu ise iki başrol oyuncusu arasındaki 45 yaşlık fark oldu. Haluk Bilginer 70, Melisa Döngel ise 25 yaşında. Bu yaş farkı nedeniyle izleyiciler arasında tartışmalar başladı ve pek çok kişi sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.

Tepkiler karşısında ilk açıklama Melisa Döngel’den geldi. Döngel, projeye ve hikâyeye olan güvenini vurgulayarak, “İzleyince ön yargılar yıkılacak. Keyifli bir iş oldu” ifadelerini kullandı. Döngel, dizinin sadece bir aşk hikâyesi olmadığını, derinlikli bir anlatıma sahip olduğunu belirterek, izleyicilerin karakter ilişkilerini ancak diziyi izlediklerinde tam anlamıyla kavrayabileceğini söyledi. Ünlü oyuncu, Haluk Bilginer gibi deneyimli bir isimle çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu da vurguladı.

Eleştiriler konusunda merakla beklenen açıklama ise Haluk Bilginer’den geldi. Usta sanatçı, genellikle polemiklerden uzak durmasıyla biliniyor. Konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya net ve kısa bir yanıt vererek, “Sosyal medyayı fazla takip etmeyin bence” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle sosyal medyadaki yorumları önemsemediğini açıkça belli etti. Bilginer’in bu yaklaşımı bazı izleyiciler tarafından takdirle karşılanırken, bazı kesimler yaş farkı konusundaki eleştirilerde ısrar etti.

Sekizinci Aile dizisinin sekiz bölümden oluşacağı ve dramatik-psikolojik bir yapı taşıyacağı biliniyor. Dizi, kuşak çatışmaları, aile içi ilişkiler, bireysel travmalar ve güçlü karakter analizleriyle dikkat çekecek. Haluk Bilginer’in canlandırdığı karakter otoriter ama duygusal bir yapıya sahipken, Melisa Döngel’in karakteri ise geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir genç kadını temsil ediyor. İkilinin dizideki ilişkisi hikâyenin ana çatısını oluşturuyor.

Dizinin tanıtım fragmanları ve ilk görselleri yayınlandığında büyük ilgi gördü. Yapımcı ekip, oyuncu tercihinin bilinçli yapıldığını, senaryonun karakterler arasındaki yaş farkına dayalı dramatik bir yapıyı gerektirdiğini belirtti. Bu durum, izleyicilerin diziyi izlemeden yargıda bulunmaması gerektiği görüşünü de destekliyor.

Sekizinci Aile’nin yayın tarihi henüz netleşmemiş olsa da, yapımın son aşamaya geldiği ve çok yakında Disney Plus’ta izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. Yaş farkı eleştirileri diziyi daha fazla merak edilen bir yapım haline getirirken, Melisa Döngel ve Haluk Bilginer’in profesyonel duruşları ve açıklamaları projeye olan güveni artırıyor.